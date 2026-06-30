Lomas de Zamora: los detuvieron por un robo a mano armada, pero la Justicia los liberó

Ambos delincuentes habían sido detenidos por los efectivos policiales de Lomas de Zamora.

Dos jóvenes que habían sido detenidos tras un robo a mano armada en Lomas de Zamora recuperaron la libertad por decisión del Juzgado de Garantías 5, pese a que fueron capturados luego de una persecución policial y en el vehículo que conducían fue hallado un arma de fuego con la numeración suprimida.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el hecho ocurrió el 23 de junio, cuando efectivos del Comando de Patrullas recorrían la zona de Álvarez Thomas entre Richieri y Olazábal. Allí fueron alertados por una mujer de 68 años, quien denunció que dos delincuentes armados acababan de sustraerle su camioneta Honda CR-V blanca.

Antecedentes. El detenido por los intentos de secuestro en Ezeiza, vinculado a un caso similar en Lomas

Tras recibir la denuncia, la Policía desplegó un amplio operativo de búsqueda y, pocos minutos después, localizó el vehículo circulando por la intersección de Álvarez Thomas y Monseñor Chimento.

De inmediato se montó un operativo cerrojo con móviles de distintas jurisdicciones, que permitió cercar a los sospechosos. Al verse rodeados, abandonaron la camioneta e intentaron escapar corriendo, aunque fueron alcanzados y reducidos por los efectivos.

Tribunales de Lomas de Zamora Los acusados fueron liberados por disposición del Juzgado de Garantías 5 de Lomas de Zamora.

Los detenidos tienen antecedentes

Los aprehendidos fueron identificados como A. E. P., de 19 años, y J. D. C., de 21. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial junto con los elementos secuestrados, donde se constató que cuentan con antecedentes delictivos.

Durante la requisa del vehículo recuperado, los uniformados encontraron en el piso del lado del acompañante un revólver Colt calibre .22 con la numeración de serie suprimida, motivo por el cual también quedaron imputados por "tenencia de arma de fuego de uso civil", además de "tentativa de robo automotor agravado por el empleo de arma de fuego" y "resistencia a la autoridad".

La causa quedó a cargo de la UFI 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Sin embargo, según pudo saber este medio, el Juzgado de Garantías 5 ordenó el pasado lunes la libertad de ambos imputados, quienes continuarán vinculados a la investigación mientras avanza el expediente, pero que estuvieron menos de una semana tras las rejas.