En qué anda la actriz Kelly McGillis, protagonista de Top Gun con Tom Cruise

La actriz Kelly McGillis fue una las grandes figuras del cine internacional y ganó una enorme popularidad en la película Top Gun , en los ’80. Esa participación junto a Tom Cruise , la convirtió en una estrella en todo el mundo.

En medio de la fama, la actriz comenzó a alejarse progresivamente de la exposición pública. Con los años, construyó una vida mucho más reservada y encontró nuevos intereses fuera del cine.

Su gran reconocimiento llegó en 1986, cuando interpretó a Charlotte Charlie Blackwood en Top Gun. Su personaje era una instructora civil que mantenía un vínculo sentimental con Pete Maverick Mitchell, el papel interpretado por Tom Cruise. También fue parte de otros títulos exitosos.

Hacia finales de los años 90, Kelly McGillis comenzó a reducir su participación en grandes proyectos cinematográficos. Contó que fue víctima de un grave episodio de violencia durante su adolescencia y que posteriormente atravesó otras experiencias que dejaron consecuencias emocionales.

La vida personal de la reconocida actriz también estuvo marcada por diferentes etapas: estuvo casada con Fred Tillman, con quien tuvo dos hijas.

La actriz se alejó del cine.

Durante algunos períodos atravesó dificultades vinculadas con el consumo de alcohol y debió realizar tratamientos para recuperar la estabilidad.

Otro momento importante en su vida ocurrió cuando decidió hablar públicamente sobre su orientación sexual: mantuvo durante años una relación con Melanie Leis. Posteriormente, ambas contrajeron matrimonio civil, aunque la unión terminó algunos años después.

Cuando Top Gun: Maverick llegó a los cines en 2022, muchos se preguntaron por qué Kelly McGillis no formaba parte del elenco.La artista explicó en distintas oportunidades que ya no estaba interesada en regresar a la dinámica de las grandes producciones.

Actualmente, la jardinería, el senderismo y el cuidado de sus mascotas forman parte de una rutina que prioriza la tranquilidad y la privacidad.