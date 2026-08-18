Qué va a estar haciendo el lomense Iván Ramírez en El Trece

Iván Rámirez, el talentoso imitador y humorista oriundo de Lomas de Zamora, no detiene su marcha y será parte de la segunda temporada de Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka en la pantalla de El Trece.

La propuesta se estrena este miércoles 19 de agosto a las 21 en El Trece y representa un cambio respecto de la primera temporada, que estuvo enfocada en la búsqueda de nuevos talentos.

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Ahora, el atractivo estará puesto en descubrir cómo se desenvuelven distintas figuras del espectáculo y el deporte frente al desafío de la competencia.

Además de Iván Ramírez, estarán en la nueva temporada Guillermo Andino, Maju Lozano, Natalia Pastorutti, Jonás Gutiérrez, Dante Ortega, Viviana Saccone, Leticia Brédice, Miguel Ángel Rodríguez, Antonio Occhiato, Barbie Simons, Leo Ferro y Emilia Attias.

Iván Ramírez, un lomense que no para

Iván Ramírez, hace más de una década, a los 16 años empezó a subir videos caseros a Instagram, en los que él mismo improvisaba el maquillaje y la caracterización.

Luego le fueron llegando propuestas para sumarse a programas de radio y de televisión, y de espectáculos en teatro y en shows privados donde muestra más de 50 imitaciones.

Iván Ramírez, Darío Lopilato y Leo Raff, juntos.

Además, cada domingo por América TV, también forma parte de Viralizados, con la conducción de Darío Lopilato y junto a Roberto Peña y Leo Raff, un programa que disfruta hacer ya que es fiel al humor.