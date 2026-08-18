En bares de Almirante Brown este martes y miércoles hay 2x1 en café.

Almirante Brown continúa con la tercera edición del Recorrido Cafetero, una propuesta que ofrece café 2x1 los martes y miércoles por la tarde durante el invierno en 18 comercios de Longchamps, Adrogué, Burzaco, Rafael Calzada y José Mármol, con el objetivo de impulsar el consumo local. (46 palabras)
Dónde aprovechar el café 2x1 en Almirante Brown
La iniciativa es organizada por la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y busca acompañar a los comercios gastronómicos del distrito. La promoción está vigente los martes y miércoles por la tarde y propone recorrer cafeterías, bares y otros espacios adheridos.
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Longchamps: Frahel, Dal Masetto, Sueños de Azúcar, Las Medialunas del Abuelo y Peca’Fé.
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Adrogué: Nuevo Tempo, Panela, The Mitre, María Bonita, Villa Antares y Plaza Esteban.
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Burzaco: Vaga Pizzería, Panadería Bariloche y Complejo Leblon.
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Rafael Calzada: Wicha y La Fama.
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José Mármol: Panadería La Mouso y Tentarte Casa de Té.
Entre los puntos incluidos figuran comercios ubicados sobre Hipólito Yrigoyen, Mitre, Rosales, Roca, Espora de Burzaco, avenida San Martín y Bynnon, además de espacios como el Parque Saludable Ramón Carrillo y la Plaza Esteban Adrogué.
Una propuesta para impulsar el comercio local
El Recorrido Cafetero busca generar una alternativa para disfrutar de una salida durante el invierno y, al mismo tiempo, favorecer el movimiento comercial en las distintas localidades de Almirante Brown.
El intendente Mariano Cascallares destacó que la iniciativa apunta a aliviar el impacto de la situación económica y acompañar a los comerciantes del distrito. En ese sentido, señaló: “seguimos trabajando para cuidar el bolsillo de nuestros vecinos”.
Los comercios gastronómicos interesados en incorporarse a próximas ediciones pueden comunicarse al 11-6002-9359.