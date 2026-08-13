Almirante Brown fue sede del Primer Encuentro Regional de Música de Mujeres y Diversidades.

Almirante Brown fue sede del Primer Encuentro Regional de Música de Mujeres, Diversidades y Originarias, realizado en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, con unos 200 participantes del Conurbano bonaerense. La jornada promovió la participación y articulación del sector musical, además de impulsar nuevas redes y herramientas de desarrollo cultural.

La actividad fue encabezada por la jefa de Gabinete de Almirante Brown, Paula Eichel, y la presidenta del Consejo de Mujeres, Cristina Vilotta. El encuentro contó con el acompañamiento del Municipio y del Instituto Nacional de la Música (INAMU), y tuvo acceso libre y gratuito.

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Uno de los principales anuncios fue la apertura de la segunda sede nacional de la Asociación Civil Música de Mujeres, que tiene su sede central en Santiago del Estero. El nuevo espacio funcionará en Almirante Brown como referencia para artistas de la zona sur del Conurbano bonaerense.

La sede buscará fortalecer el trabajo territorial y generar redes de cooperación entre artistas, además de ampliar las posibilidades de formación, difusión y desarrollo cultural.

Uno de los principales anuncios fue la apertura de la segunda sede nacional de la Asociación Civil Música de Mujeres, que tiene su sede central en Santiago del Estero.

Un relevamiento para conocer al sector musical

El encuentro también incluyó un relevamiento territorial para identificar a las personas que desarrollan actividades vinculadas con la música en la región.

La iniciativa apunta a generar información que permita conocer mejor la realidad del sector y aportar herramientas para el diseño de políticas culturales con perspectiva de género e inclusión.

La propuesta reunió a mujeres, diversidades y personas originarias vinculadas con la música independiente, con el objetivo de generar un ámbito de organización, participación e intercambio.

También participaron la presidenta de la Asociación Civil Música de Mujeres, Rocío Noelia Pirro; la tesorera de la institución, Natalia Almirón; y la subsecretaria de Mujeres, Diversidades y Niñeces, Leda Quintana.

En ese marco, el intendente Mariano Cascallares destacó el fortalecimiento de los espacios de encuentro y participación orientados a la igualdad de oportunidades, la inclusión y la diversidad en el ámbito artístico y cultural de Almirante Brown.