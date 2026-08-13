jueves 13 de agosto de 2026
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13 de agosto de 2026
Cultura.

Almirante Brown fue sede del Primer Encuentro Regional de Música de Mujeres y Diversidades

Almirante Brown fue sede de un encuentro que reunió a 200 trabajadores de la música y abrió una nueva sede de la Asociación Música de Mujeres.

Almirante Brown fue sede del Primer Encuentro Regional de Música de Mujeres y Diversidades.

Almirante Brown fue sede del Primer Encuentro Regional de Música de Mujeres y Diversidades.

La actividad fue encabezada por la jefa de Gabinete de Almirante Brown, Paula Eichel, y la presidenta del Consejo de Mujeres, Cristina Vilotta. El encuentro contó con el acompañamiento del Municipio y del Instituto Nacional de la Música (INAMU), y tuvo acceso libre y gratuito.

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Uno de los principales anuncios fue la apertura de la segunda sede nacional de la Asociación Civil Música de Mujeres, que tiene su sede central en Santiago del Estero. El nuevo espacio funcionará en Almirante Brown como referencia para artistas de la zona sur del Conurbano bonaerense.

La sede buscará fortalecer el trabajo territorial y generar redes de cooperación entre artistas, además de ampliar las posibilidades de formación, difusión y desarrollo cultural.

Uno de los principales anuncios fue la apertura de la segunda sede nacional de la Asociaci&oacute;n Civil M&uacute;sica de Mujeres, que tiene su sede central en Santiago del Estero.

Uno de los principales anuncios fue la apertura de la segunda sede nacional de la Asociación Civil Música de Mujeres, que tiene su sede central en Santiago del Estero.

Un relevamiento para conocer al sector musical

El encuentro también incluyó un relevamiento territorial para identificar a las personas que desarrollan actividades vinculadas con la música en la región.

La iniciativa apunta a generar información que permita conocer mejor la realidad del sector y aportar herramientas para el diseño de políticas culturales con perspectiva de género e inclusión.

La propuesta reunió a mujeres, diversidades y personas originarias vinculadas con la música independiente, con el objetivo de generar un ámbito de organización, participación e intercambio.

También participaron la presidenta de la Asociación Civil Música de Mujeres, Rocío Noelia Pirro; la tesorera de la institución, Natalia Almirón; y la subsecretaria de Mujeres, Diversidades y Niñeces, Leda Quintana.

En ese marco, el intendente Mariano Cascallares destacó el fortalecimiento de los espacios de encuentro y participación orientados a la igualdad de oportunidades, la inclusión y la diversidad en el ámbito artístico y cultural de Almirante Brown.

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