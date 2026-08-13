Confirmado: Lanús-Independiente se jugará sin público visitante

Marcha atrás con los hinchas visitantes en el estadio de Lanús . Finalmente se confirmó desde Cabrero y Guidi que la Fortaleza no albergará hinchas de Independiente el próximo lunes 17 por la 5º fecha del Torneo Clausura . Solo se jugará con público local.

Las dirigencia de ambos clubes habían avanzado con la posibilidad de que los hinchas del Rojo pudieran concurrir al próximo partido fuera de Avellaneda.

Como aquella noche del 4 de marzo del corriente año en la que Boca Juniors tuvo acceso en Lanús , el club habilitaba la tribuna con acceso por Purita y Esquiú, ingresando por puerta 9. Conjuntamente con la policía de la Provincia de Buenos Aires tomaron la postura de postergar dicha iniciativa.

El clima en Independiente se rompió anoche con la dura goleada sufrida frente a Atlético Tucumán (0-4) en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Rosario, por los octavos de final de la Copa Argentina , que terminó este jueves con el ciclo del entrenador Gustavo Quinteros al frente del plantel profesional, que de ahora en más quedará interinamente a cargo de Carlos Matheu, DT de la Reserva.

#AHORA - Desde Lanús confirmaron que, en el próximo cruce ante Independiente por la fecha 5 del #TorneoClausura , finalmente NO habrá público del Rojo en La Fortaleza. pic.twitter.com/rvYNNqKO7i

Lanús canceló la venta

Por otra parte, desde la dirigencia Granate habían fijado en $100 mil la popular -5.000 localidades estaban a la venta-, lo que motivó el enojo de los hinchas del Rojo. “Cancelada la venta de público visitante”, anunció oficialmente Lanús, tras el acuerdo con Independiente y los organismos de seguridad.

En las últimas horas, la posibilidad de contar con presencia de ambas parcialidades tomó un giro de 180º, por lo que el lunes la fortaleza será exclusiva para los hinchas de Lanús, que buscarán celebrar otro éxto del equipo de Mauricio Pellegrino luego de la goleada ante Talleres de Córdoba.

El partido, a jugarse desde las 17, y televisado por TNT Sports Premium, será dirigido por Sebastián Martínez Beligoy, secundado por Juan Mamani y Pablo Gualtieri, mientras que el cuarto árbitro será Damián Rubino. VAR: Sebastián Zunino. AVAR: Jorge Broggi.