Marcela Feudale destrozó a Karen Reichardt: "Sos burrita y con ganas"

Karen Reichardt volvió a protagonizar un cruce mediático y esta vez fue con Marcela Feudale . La diputada volvió a quedar en el centro de la escena después del enfrentamiento con Matilda Blanco por el proyecto de ley sobre la regulación de criaderos y refugios de animales.

Todo comenzó cuando la diputada celebró la polémica medida impulsada por el gobierno de Javier Milei para que los extranjeros no residentes tengan que pagar para recibir atención médica en los hospitales públicos.

Marcela Feudale, con mayor criterio, salió al cruce de las expresiones de Karen Reichardt con un contundente mensaje en las redes sociales.

Una semana de buenas noticias en el Congreso: antes de ayer viví mi primera sesión como Diputada Nacional, donde le dimos media sanción al Presupuesto 2026; también aprobamos el proyecto de Inocencia Fiscal; y además se logró el dictamen de la reforma laboral en el Senado, un… pic.twitter.com/BlnuK0C4k2

"Inaudito que alguien celebre que otros no tengan asistencia en salud. Al menos callá. Ni recato, ni piedad por el otro tienen. Todo es la guita”, disparó Macela Feudale.

Y la diputada le respondió: "Te propongo algo muy humano: agarrá 10 extranjeros sin residencia y les pagás la cuenta de la salud y la educación. Ya que estamos, podés dar tu dirección así la gente en situación de calle te la ocupa. Siendo vos taaan generosa".

"Sos una básica Karen. Hay infinidad de mecanismos estatales que no necesitan que yo haga nada más que pagar mis impuestos", retrucó Marcela Feudale.

"Te propongo que vayas a estudiar antes de ocupar cargos públicos. Por lo demás, parecería que buscás que te denuncie por incitar a la comisión de un delito. Seguro que jamás escuchaste hablar de vivienda social. Sos burrita y con ganas", sentenció.