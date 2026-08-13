Franco Díaz palpitó la previa del Temperley-Los Andes: "La presión la van a tener ellos"

En Temperley comienza a crecer la ansiedad de cara al clásico del domingo ante Los Andes. Es que el Gasolero volverá a ser local ante el Milrayitas, luego del triunfo de la primera rueda en el Eduardo Gallardón. Por su parte, Franco Díaz vivirá su primer clásico ante el rival de toda la vida en el Alfredo Beranger.

En ese contexto, el mediocampista dialogó en exclusiva con Diario La Unión donde hizo hincapié en el partido que se viene y todo lo que representa para Temperley el clásico ante Los Andes . Sin dudas, será una parada en la cual los dos equipos se juegan mucho pensando en la clasificación al Reducido.

Pálpito. Qué dijo Nicolás Domingo sobre el clásico que se viene entre Temperley y Los Andes

En la cuenta regresiva para uno de los partidos más importantes del año, Franco Díaz dialogó sobre el clima que se vive en el vestuario de Temperley . Lejos de esquivar el presente futbolístico, el volante transmitió total confianza en el trabajo del equipo.

Para Franco Díaz no será un partido más. Es que el mediocampista nacido en Burzaco un 28 de agosto del 2000 vivirá su primer clásico ante Los Andes en el Alfredo Beranger. Formado en las divisiones inferiores del Gasolero tuvo un gran desempeño en las divisiones inferiores de Temperley en el torneo de la Primera Nacional 2021, lo cual despertó el interés de clubes de Primera División.

Luego tuvo pasos por Vélez, Platense, Newells, Instituto de Córdoba y su regreso al Gasolero se produjo a principios de este año. En el actual campeonato de la Primera Nacional busca afianzarse en el primer equipo dirigido por Nicolás Domingo.

"Es una semana especial, estamos todos muy ansiosos, con buena energía y pensando que salga todo bien", confesó Franco Díaz, reflejando el ambiente que rodea al plantel profesional en los entrenamientos previos al gran choque entre Temperley y Los Andes.

Franco Díaz jugará su primer Temperley-Los Andes en el Alfredo Beranger.

El foco puesto en la recuperación de Temperley en el Alfredo Beranger

Después de dos derrotas consecutivas ante Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta, para Temperley el clásico representa mucho más que un choque clave por el campeonato. Al ser consultado sobre las últimas actuaciones del equipo, el mediocampista fue categórico y priorizó la fortaleza mental del grupo: "Tratamos de no darle tanta importancia a que venimos de dos derrotas, el equipo se mantiene firme y sabemos que si hacemos las cosas al 100 por 100 tenemos muchas chances de sacarlo adelante".

Para el futbolista de 25 años, este compromiso tiene un condimento extra en lo profesional y en lo emocional: "Lo vivo con los sentimientos muy a flor de piel. En lo personal va a ser mi primer clásico en el Alfredo Beranger; es muy lindo y estoy muy ansioso por estar dentro de la cancha y con toda nuestra gente".

Asimismo, Franco Díaz destacó la fuerte comunión que se generó esta temporada entre las tribunas y el campo de juego, un factor que considera una ventaja clave para el local: "Influye ser local contra Los Andes y todo desde el lado positivo. Este año el equipo conectó muy bien con la gente que se siente representada, y esa energía, cuando todos tiramos para el mismo lado, se siente mucho". Y apuntó: "La presión la van a tener ellos".

Mantener la identidad de juego de Temperley

Respecto al planteo táctico y la postura que adoptará el Gasolero desde el arranque, el volante remarcó que no piensan traicionar el estilo que los identifica: "Tenemos que tratar de imponer nuestra idea de juego con el fútbol que nos caracteriza y tratar de dominar los partidos. Vamos a salir a jugar igual que siempre".

Finalmente, Franco Díaz recordó el último antecedente clásico ante Los Andes y deseó poder coronar los 90 minutos con una victoria inolvidable ante su público: "Ojalá sea una fiesta en nuestra casa y con nuestra gente, poder ganar un clásico. La otra vez vinimos y festejamos, pero esta vez va a estar la cancha explotada".