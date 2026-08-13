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13 de agosto de 2026
De película.

Quilmes: dos detenidos por vender cocaína tras una investigación con drones

Dos hombres fueron detenidos en Bernal Oeste, Quilmes, acusados de vender cocaína. Secuestraron 130 envoltorios, dinero y celulares.

Dos hombres fueron detenidos en Bernal Oeste, Quilmes.

Dos hombres fueron detenidos en Bernal Oeste, Quilmes.

Dos hombres de 22 y 55 años fueron detenidos en Bernal Oeste, Quilmes, acusados de comercializar droga al menudeo. La investigación comenzó tras una denuncia y avanzó con tareas de campo y el uso de drones municipales, que permitieron identificar viviendas presuntamente destinadas al acopio y la venta de estupefacientes.

Cómo fue la investigación en Quilmes

El procedimiento se realizó en las últimas horas y tuvo como origen una denuncia recibida por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes. Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la comuna aportó recursos tecnológicos para profundizar la investigación.

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La causa quedó a cargo de la UFI N°20 del Departamento Judicial de Quilmes, especializada en delitos relacionados con estupefacientes.

A partir de la información reunida, efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima realizaron tareas de campo en la zona de la calle Pilcomayo.

En ese marco, se utilizaron drones municipales para obtener imágenes aéreas y reunir elementos que permitieran certificar la presunta actividad ilícita e identificar los domicilios investigados.

Los allanamientos y los detenidos

Con las pruebas incorporadas al expediente, el Juzgado de Garantías en turno autorizó los allanamientos. Los operativos terminaron con la detención de Juan B., de 55 años, y Maximiliano C., de 22.

Durante los procedimientos fueron secuestrados:

  • 130 envoltorios de nylon con cocaína.
  • Dinero en efectivo.
  • Teléfonos celulares.

La Fiscalía convalidó los operativos y ordenó el traslado de los dos detenidos.

La causa continúa bajo la carátula de “Tenencia ilegal de estupefacientes para su comercialización”. La investigación quedó a disposición de la Justicia de Quilmes.

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