sábado 08 de agosto de 2026
Escribinos
8 de agosto de 2026
Seguridad.

Quilmes: secuestraron 11 vehículos durante un operativo de control

Un operativo en Ezpeleta, Quilmes, terminó con 11 vehículos secuestrados y 13 infracciones tras controlar 45 unidades junto a la Policía bonaerense.

Buscan reforzar la seguridad en Quilmes.

Buscan reforzar la seguridad en Quilmes.

Un operativo de seguridad y control vehicular en Ezpeleta permitió anoche inspeccionar 45 vehículos y secuestrar 11 unidades por distintas irregularidades. El procedimiento fue realizado por la Patrulla Urbana Municipal de Quilmes junto con efectivos de la Policía bonaerense, en avenida Centenario y Chile.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de avenida Centenario y Chile, donde se desplegaron móviles de apoyo, personal de interceptación y grúas para retirar los vehículos que presentaban incumplimientos.

Lee además
Convenio con el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Quilmes.
Formación.

Quilmes capacita sobre la causa Malvinas a los agentes municipales
Lanús avanza con las obras del nuevo polideportivo en Gerli.
Obras.

Cómo será el Polideportivo La Maquinita que construyen en Gerli

La fiscalización estuvo coordinada por la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial de Quilmes y contó con efectivos de la comisaría 6ª de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Según los datos difundidos por el Municipio de Quilmes, el operativo dejó:

  • 45 vehículos inspeccionados.
  • 13 vehículos infraccionados.
  • 11 vehículos secuestrados o retenidos.

Más controles en puntos estratégicos de Quilmes

Las autoridades señalaron que estos procedimientos buscan reforzar la prevención vial y la seguridad ciudadana, con especial atención en la documentación obligatoria y las condiciones de circulación de motocicletas y automóviles.

Desde el Municipio anticiparon que los operativos de control vehicular continuarán de manera sorpresiva en distintos puntos estratégicos de Quilmes, como parte de las acciones de ordenamiento del tránsito y prevención del delito.

Temas
Seguí leyendo

Quilmes capacita sobre la causa Malvinas a los agentes municipales

Cómo será el Polideportivo La Maquinita que construyen en Gerli

Varios municipios del conurbano Sur, afectados por las inspecciones de AySA

Bomberos de Glew organizan una nueva parrilla solidaria para recaudar fondos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lanús avanza con las obras del nuevo polideportivo en Gerli.
Obras.

Cómo será el Polideportivo La Maquinita que construyen en Gerli

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jorge Odón, el mecánico de Banfield que convirtió un truco para sacar un corcho en un invento médico.
Una historia inesperada.

Inventó un dispositivo revolucionario en Banfield y llevó su historia a la televisión