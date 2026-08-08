Quilmes: secuestraron 11 vehículos durante un operativo de control

Un operativo de seguridad y control vehicular en Ezpeleta permitió anoche inspeccionar 45 vehículos y secuestrar 11 unidades por distintas irregularidades. El procedimiento fue realizado por la Patrulla Urbana Municipal de Quilmes junto con efectivos de la Policía bonaerense, en avenida Centenario y Chile.
El procedimiento se desarrolló en la intersección de avenida Centenario y Chile, donde se desplegaron móviles de apoyo, personal de interceptación y grúas para retirar los vehículos que presentaban incumplimientos.
La fiscalización estuvo coordinada por la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial de Quilmes y contó con efectivos de la comisaría 6ª de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Según los datos difundidos por el Municipio de Quilmes, el operativo dejó:
- 45 vehículos inspeccionados.
- 13 vehículos infraccionados.
- 11 vehículos secuestrados o retenidos.
Más controles en puntos estratégicos de Quilmes
Las autoridades señalaron que estos procedimientos buscan reforzar la prevención vial y la seguridad ciudadana, con especial atención en la documentación obligatoria y las condiciones de circulación de motocicletas y automóviles.
Desde el Municipio anticiparon que los operativos de control vehicular continuarán de manera sorpresiva en distintos puntos estratégicos de Quilmes, como parte de las acciones de ordenamiento del tránsito y prevención del delito.