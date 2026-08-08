Femicidio de Anahí Benítez: hay más sospechosos que todavía no fueron investigados

El pasado 4 de agosto se cumplieron nueve años del femicidio de Anahí Benítez , la joven que fue abusada y asesinada en Lomas de Zamora en 2017. Con un imputado condenado y otro absuelto, queda investigar a otros dos sospechosos por el crimen.

El caso tiene a Marcelo Villalba condenado a prisión perpetua . La Justicia de Lomas consideró que abusó sexualmente de la menor y que le robó su celular. Sin embargo, no creen que haya actuado solo. Si bien se descartó la participación de Marcos Bazán, primero condenado y luego absuelto en el segundo juicio, habría evidencia de que hubo más involucrados.

A 9 años del crimen. La mamá de Anahí dijo que Bazán es un "criminal" y apuntó contra la Justicia

En esa línea, la Unidad Funcional de Instrucción Nº9 de Lomas de Zamora lleva delante la investigación de la banda del “Gordo Mani” , un grupo delictivo que vendía drogas en el barrio Parque Barón y que fue señalado durante el segundo juicio oral por el femicidio de Anahí.

En base a declaraciones de testigos, la banda del Gordo Mani tenía un vínculo con Villalba y se sospecha que participó del secuestro y el posterior asesinato de la adolescente.

La segunda línea de investigación sobre el femicidio de Anahí Benítez

Tribunales de Lomas de Zamora.

Pablo Cuello, quien era Jefe de Operaciones de la Dirección de Homicidios de Puente La Noria en aquel momento, señaló directamente a los involucrados cuando declaró en el juicio. “Algunos vecinos mencionaron al Gordo Mani, el Chacal Morales, Barbarita, Robert y dos o tres personas más del circulo donde se movía Villalba. Decían que estaban relacionados a la venta de droga, que la casa del Gordo Mani era un aguantadero”, remarcó.

“Se decía que Barbarita era el nexo con las chicas para que compren droga y se acerquen a ese grupo y que Robert las enamoraba porque era un tipo carismático y pintón”, agregó Cuello, y reveló que “el rumor decía que a Anahí, luego de que la dieran por muerta, la cargaron en un auto 125 color celeste tipo rural, que era de Robert, y la llevaron para el lado de la Reserva”.

Como si fuera poco, el policía confirmó la presencia de ese coche en la zona en un momento clave: “Miramos las filmaciones y en el día en el que podía a ver sido la noche del deceso, el auto pasó cerca de la casa del Gordo Mani. Eso está documentado, y vendría a confirmar parte de aquel relato”.

Esa declaración fue tomada por la UFI 9 de Lomas para continuar la investigación. Sin embargo, los sospechosos todavía no fueron citados a declarar y no hubo avances importantes en la causa. Hoy en día, esta pista es la única que queda para intentar encontrar a los demás responsables del femicidio.