Sigue prófugo: denuncian que Hernán Velardo también habría captado víctimas con otra concesionaria

Mientras el dueño de la V-Lion Automotores , la concesionaria de Temperley , sigue prófugo por presunta asociación ilícita y múltiples estafas , un nuevo testimonio podría complicar más su situación judicial.

Matías, uno de los presuntos damnificados, aseguró a La Unión que también fue víctima de una maniobra cuando realizó una operación en Bagnara Motors, una concesionaria que, según sostiene, era utilizada por Hernan Velardo para captar nuevos clientes.

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Según su textimonio, la maniobra habría sido la misma que describieron los denunciantes que habrían perdido sus ahorros en manos del empresario que escapó de la Justicia tras la captura de Hernán De Campo y Lucas Della Vedoba .

Además, Yamila, una de las denunciantes que sigue de cerca la causa, sostuvo que las maniobras atribuidas a Velardo y el resto de los implicados no se habrían limitado a V-Lion Automotores y Bagnara Motors.

Según afirmó, el empresario habría operado con distintas concesionarias para captar clientes. "No era solo V-Lion. También estaban Rodar Palermo, Bagnara Motors, Rodar Electric y ahora Black Car", aseguró.

El principal acusado sigue prófugo.

La mujer señaló además que, de acuerdo con la documentación que pudieron reunir los damnificados, V-Lion Automotores y Bagnara Motors figuraban a nombre de Hernán Velardo y de su madre como socia, mientras que las restantes agencias estaban registradas a nombre de otras personas.

Para los denunciantes, esta modalidad habría permitido continuar ofreciendo vehículos y captar nuevos clientes bajo distintas razones comerciales, una hipótesis que esperan que sea incorporada a la investigación judicial.

Sigue la búsqueda del prófugo

La investigación se encuentra a cargo de la UFI 8 de Lomas de Zamora y ya tiene detenidos al exjefe de ventas, Hernán De Campo, y al exgerente Lucas Della Vedoba, ambos imputados por presunta "asociación ilícita" y múltiples estafas. En tanto, Velardo continúa prófugo y pesa sobre él un pedido de captura.

Según contaron varias víctimas a La Unión, el empresario tenía frecuentes viajes al país vecino y, antes de las detenciones de los dos primeros acusados en la investigación, habría manifestado su intención de regresar allí.