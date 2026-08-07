Liberaron al sobrino de la gitana prófuga en el caso Merlín Díaz

La Justicia dispuso la liberación del sobrino de la mujer señalada como principal acusada de la estafa de una banda de gitanas que sufrió Merlín Díaz , la peluquera de Ingeniero Budge cuya muerte es investigada tras el dramático episodio.

El hombre había sido detenido por el presunto delito de "encubrimiento" junto al hijastro de la prófuga , quien continúa detenido en la causa. Sin embargo, en las últimas horas quedó libre.

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Según informaron fuentes judiciales a La Unión , a diferencia de Favio Márquez el acusado Braian Mitrovich recuperó la libertad luego de acreditar que es sobrino directo de la mujer.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la Justicia entendió que, por tratarse de un familiar directo de la principal imputada, el hombre no puede ser considerado penalmente responsable por el delito de encubrimiento, por lo que se ordenó su inmediata liberación.

La principal acusada renovó el DNI a pesar de estar prófuga.

La medida no implica modificaciones en la situación procesal de la principal sospechosa, quien continúa siendo buscada, ni altera el avance de la investigación sobre la maniobra que derivó en la muerte de Merlín Díaz.

La principal acusada sigue prófuga

La investigación apunta a una banda dedicada a cometer estafas bajo la modalidad del "cuento del tío". En ese contexto, los investigadores realizaron distintos allanamientos en los que fueron detenidos el sobrino y el hijastro de la mujer señalada como líder de la maniobra.

Mientras el sobrino recuperó la libertad por la excepción prevista en la legislación para el delito de encubrimiento entre determinados familiares, la pesquisa continúa con el objetivo de localizar a la gitana prófuga, considerada una pieza clave para esclarecer el caso que conmocionó a Ingeniero Budge y a toda la región.