viernes 07 de agosto de 2026
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7 de agosto de 2026
Giro judicial.

Liberaron al sobrino de la gitana prófuga en el caso Merlín Díaz

El hombre había sido detenido junto al hijastro de la principal sospechosa por la estafa sufrida por Merlín Díaz. La Justicia dispuso su libertad.

Merlín Díaz, la víctima de las gitanas.

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El hombre había sido detenido por el presunto delito de "encubrimiento" junto al hijastro de la prófuga, quien continúa detenido en la causa. Sin embargo, en las últimas horas quedó libre.

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De acuerdo con las fuentes consultadas, la Justicia entendió que, por tratarse de un familiar directo de la principal imputada, el hombre no puede ser considerado penalmente responsable por el delito de encubrimiento, por lo que se ordenó su inmediata liberación.

La principal acusada renovó el DNI a pesar de estar prófuga.

La principal acusada renovó el DNI a pesar de estar prófuga.

La medida no implica modificaciones en la situación procesal de la principal sospechosa, quien continúa siendo buscada, ni altera el avance de la investigación sobre la maniobra que derivó en la muerte de Merlín Díaz.

La principal acusada sigue prófuga

La investigación apunta a una banda dedicada a cometer estafas bajo la modalidad del "cuento del tío". En ese contexto, los investigadores realizaron distintos allanamientos en los que fueron detenidos el sobrino y el hijastro de la mujer señalada como líder de la maniobra.

Mientras el sobrino recuperó la libertad por la excepción prevista en la legislación para el delito de encubrimiento entre determinados familiares, la pesquisa continúa con el objetivo de localizar a la gitana prófuga, considerada una pieza clave para esclarecer el caso que conmocionó a Ingeniero Budge y a toda la región.

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