sábado 11 de abril de 2026
Escribinos
11 de abril de 2026
Bronca.

El hermano de la víctima de las gitanas, sobre la eximición de prisión: "Es una vergüenza"

Ya son dos las gitanas eximidas de prisión por la estafa que derivió en la muerte en Ingeniero Budge de Merlín Díaz. Sigue la búsqueda de una prófuga.

La víctima cayó en el cuento del tío de una banda de gitanas.

La víctima cayó en el "cuento del tío" de una banda de gitanas.

En diálogo con La Unión, el joven lamentó la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora en favor de Nancy Yovanovich, una de las tres mujeres imputadas en el caso.

Lee además
eximieron de prision a otra de las gitanas acusadas de estafar a la joven que se quito la vida en budge
Fallo.

Eximieron de prisión a otra de las gitanas acusadas de estafar a la joven que se quitó la vida en Budge
La promotora comunitaria de la donación voluntaria de sangre, Silvina Balmaceda estará en el vivo con la gente de Temperley. 
Por Instagram.

Temperley Solidario dará una charla sobre la donación de sangre voluntaria

“Es una injusticia”, manifestó al entender que las sospechosas deberían permanecer detenidas mientras avanza la investigación por el fraude cometido bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, con un componente esotérico.

Según la denuncia, las estafadoras convencieron a la víctima de que su dinero estaba “maldito” y que debía someterlo a una supuesta “limpieza espiritual”. Bajo ese argumento, Díaz entregó cerca de 14 millones de pesos que nunca le fueron devueltos.

Gitanas
Las imágenes de las gitanas acusadas.

Las imágenes de las gitanas acusadas.

La estafa de las gitanas

De acuerdo con el expediente, el hecho se inició el 15 de enero, cuando las acusadas ingresaron al local de la víctima, ubicado en la intersección de Capitán Giachino y Olimpo. Allí comenzaron a hablarle sobre un presunto “trabajo malicioso” que afectaba su vida y su negocio, y se ofrecieron a revertirlo.

Días después, lograron que entregara todos sus ahorros en efectivo con la promesa de realizar una “limpieza” del dinero. El engaño derivó en una situación límite que culminó con el fallecimiento de la mujer.

Mientras tanto, la investigación continúa: dos de las acusadas ya fueron beneficiadas con la eximición de prisión, mientras que una tercera permanece prófuga.

Temas
Seguí leyendo

Eximieron de prisión a otra de las gitanas acusadas de estafar a la joven que se quitó la vida en Budge

Temperley Solidario dará una charla sobre la donación de sangre voluntaria

Podría haber cortes de agua en Lomas: la importante obra que anunció AySA

Vive en Lomas, cumplió 100 años y compartió su secreto: "Hay que..."

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
María hace más de 60 años que vive en Lomas y contó que todos los días ejercita su cuerpo para estar activa.
Su historia.

Vive en Lomas, cumplió 100 años y compartió su secreto: "Hay que..."

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nazareno Casero, en teatro con Bebé Reno. 
Sobre las tablas.

Nazareno Casero protagoniza la versión en teatro de la serie Bebé Reno