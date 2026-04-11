El hermano de la víctima de las gitanas, sobre la eximición de prisión: "Es una vergüenza"

La víctima cayó en el "cuento del tío" de una banda de gitanas.

Alexander, hermano de Merlín Díaz , la peluquera que se quitó la vida tras una estafa en Ingeniero Budge , consideró que "es una vergüenza" la eximición de prisión para otra de las gitanas acusadas del hecho ocurrido en enero pasado .

En diálogo con La Unión , el joven lamentó la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora en favor de Nancy Yovanovich, una de las tres mujeres imputadas en el caso.

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Fallo. Eximieron de prisión a otra de las gitanas acusadas de estafar a la joven que se quitó la vida en Budge

“Es una injusticia”, manifestó al entender que las sospechosas deberían permanecer detenidas mientras avanza la investigación por el fraude cometido bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, con un componente esotérico.

Según la denuncia, las estafadoras convencieron a la víctima de que su dinero estaba “maldito” y que debía someterlo a una supuesta “limpieza espiritual”. Bajo ese argumento, Díaz entregó cerca de 14 millones de pesos que nunca le fueron devueltos.

Gitanas Las imágenes de las gitanas acusadas.

La estafa de las gitanas

De acuerdo con el expediente, el hecho se inició el 15 de enero, cuando las acusadas ingresaron al local de la víctima, ubicado en la intersección de Capitán Giachino y Olimpo. Allí comenzaron a hablarle sobre un presunto “trabajo malicioso” que afectaba su vida y su negocio, y se ofrecieron a revertirlo.

Días después, lograron que entregara todos sus ahorros en efectivo con la promesa de realizar una “limpieza” del dinero. El engaño derivó en una situación límite que culminó con el fallecimiento de la mujer.

Mientras tanto, la investigación continúa: dos de las acusadas ya fueron beneficiadas con la eximición de prisión, mientras que una tercera permanece prófuga.