Mató a Joaquín Castillo, lo detuvieron por balear a los hermanos de la víctima y temen su liberación

El caso es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.
Miguel Ramón Tuñinali, el joven condenado por el crimen deJoaquín Castillo, sera sometido a juicio por haber baleado a dos hermanos de la víctima en Villa Centenario. Sin embargo, teme que sea liberado antes de ser juzgado por el hecho ocurrida en cotubre pasado.
"Lamentablemente es hijo de un barrabrava, y está pagando mucha plata a un abogado para salir en libertad", expresó Agustina Castillo, joven que sufrió la brutal agresión en Pasaje Merlino y 12 de Octubre, junto a su hermano, Jonathan Castillo.
Por ahora, el imputado está detenido con prisión preventiva. No obstante, está acusado del delito de "abuso de armas", pese a que en principio la causa había sido caratulada como "amenazas agravadas, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de guerra".
Mientras tanto, el caso sigue siendo investigado por la UFI 4 de Lomas, que continúa con los pasos correspondientes para su esclarecimiento.
Aparentemente, el asesino de Castillo actuó como represalia a las víctimas, que constantemente reclaman justicia por el crimen, que quedó prácticamente impune.
"Me dijo que nos iba a matar a todos. A mi hermano le dio dos tiros en la pierna, y a mí me dio cuatro", expresó Agustina Castillo, hermana del joven asesinado en 2020, quien contó cómo fue el ataque y las amenazas que recibió.
A pesar de ser considerado el responsable de la muerte de su amigo, el hecho de que para la Justicia se trató de un accidente, le alcanzó para evitar cumplir la pena en la cárcel. Sin embargo, entre otras restricciones, tenía prohibido el acercamiento a la familia de la víctima.