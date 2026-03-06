Mató a Joaquín Castillo, lo detuvieron por balear a los hermanos de la víctima y temen su liberación

El caso es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.

Miguel Ramón Tuñinali , el joven condenado por el crimen de Joaquín Castillo , sera sometido a juicio por haber baleado a dos hermanos de la víctima en Villa Centenario . Sin embargo, teme que sea liberado antes de ser juzgado por el hecho ocurrida en cotubre pasado.

"Lamentablemente es hijo de un barrabrava, y está pagando mucha plata a un abogado para salir en libertad", expresó Agustina Castillo , joven que sufrió la brutal agresión en Pasaje Merlino y 12 de Octubre, junto a su hermano, Jonathan Castillo .

Por ahora, el imputado está detenido con prisión preventiva. No obstante, está acusado del delito de "abuso de armas", pese a que en principio la causa había sido caratulada como "amenazas agravadas, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de guerra".

Mientras tanto, el caso sigue siendo investigado por la UFI 4 de Lomas, que continúa con los pasos correspondientes para su esclarecimiento.

Joaquín Castillo fue asesinado el 21 de diciembre de 2020.

Aparentemente, el asesino de Castillo actuó como represalia a las víctimas, que constantemente reclaman justicia por el crimen, que quedó prácticamente impune.

"Me dijo que nos iba a matar a todos. A mi hermano le dio dos tiros en la pierna, y a mí me dio cuatro", expresó Agustina Castillo, hermana del joven asesinado en 2020, quien contó cómo fue el ataque y las amenazas que recibió.

Crimen de Joaquín Castillo

El hecho tuvo lugar el 21 de diciembre de 2020 en una vivienda de Merlin al 1900, en Villa Centenario. Esa noche, Joaquin Castillo recibió un tiro en el pecho cuando charlaba con un amigo en la puerta de su casa.

La hipótesis que más fuerza tomó desde un principio es que el acusado le quiso mostrar un arma a la víctima y se le escapó un tiro, que derivó en la muerte del joven.

Al escuchar la detonación, uno de los hermanos del joven fallecido se asomó a la vereda y lo encontró mal herido. En medio de la confusión, según declararon testigos, el autor del crimen aprovechó y se dio a la fuga. La víctima falleció camino a la Unidad de Pronta Atención de Fiorito, a donde llegó sin signos vitales por la herida.

El juicio por el crimen de Joaquín Castillo

Dos años más tarde, el Juzgado en lo Correccional 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, condenó a tres años de prisión en suspenso Miguel Tuñinali por "homicidio culposo".

A pesar de ser considerado el responsable de la muerte de su amigo, el hecho de que para la Justicia se trató de un accidente, le alcanzó para evitar cumplir la pena en la cárcel. Sin embargo, entre otras restricciones, tenía prohibido el acercamiento a la familia de la víctima.