Ya tiene fecha el juicio contra el hombre que atropelló y mató a su amigo en Temperley: ¿cuándo será juzgado?

La víctima habría sido embestida intencionalmente tras una discusión con su amigo. El acusado será llevado a juicio en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Brian Javier Mendieta, el hombre que presuntamente atropelló intencionalmente y mató a su amigo en Temperley, ya tiene fecha para ser juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora por la muerte de la víctima, que tenía 25 años.

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión que el sujeto conocido con el apodo de "Colo" será llevado a juicio a partir del próximo 6 de mayo por el hecho ocurrido en agosto del año pasado en la esquina de El Trébol y Defensa, en el barrio de San José.

Para la UFI 19 de Lomas, Mendieta embistió al joven con el que habrían tenido una discusión previa. Ese habría sido el móvil del brutal crimen.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, todo comenzó cuando ambos discutieron mientras tomaban bebidas alcohólicas. El intercambio de palabras subió de tono, hasta que el presunto homicida decidió irse, aunque luego regresó.

Atropelló y mató a su amigo en Temperley

El sujeto procesado se subió a su Peugeot 206, aceleró y atropelló a su amigo desde atrás. El violento impacto provocó que la víctima muriera en el instante, en el cruce de las calles El Trébol y Defensa.

Los vecinos llamaron al 911 y así llegaron al lugar efectivos de la Comisaría 6ª de San José, Temperley, junto con una ambulancia. El personal de salud constató la muerte del joven de 25 años producto de un fuerte golpe en la cabeza y lesiones internas.

El agresor se había escapado del lugar a pie, dejando su auto abandonado a pocos metros del lugar del crimen. Sin embargo, gracias a un rápido operativo cerrojo en la zona, los policías lograron capturar al presunto asesino a pocas cuadras, quedando imputado por "homicidio simple".

