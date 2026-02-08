Un año del crimen del sargento Alexis Cancino en Ingeniero Budge: esperan la fecha del juicio

Se cumplió un año del crimen de Alexis Cancino , el sargento de la Policía Bonaerense que fue asesinado durante un robo en la localidad de Ingeniero Budge . Su familia espera la fecha del juicio contra los tres imputados.

Cancino, de 3 años, era sargento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Lomas de Zamora . En sus momentos libres, trabajaba como chofer de la aplicación DiDi. El 6 de febrero de 2025, aprovechó que estaba franco de servicio para hacer algunos viajes. Pero todo terminó en tragedia.

Mientras llevaba a un pasajero por el cruce de Blandengues y Homero Bis , Cancino fue interceptado por delincuentes armados que quisieron asaltarlo. Ante esta situación, el sargento se identificó, sacó su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros y empezó a tirotearse con los ladrones.

En el enfrentamiento resultaron heridos el propio Cancino y uno de los delincuentes . Los dos murieron camino al hospital.

Tres imputados por el crimen en Budge

El caso tuvo tres detenidos. Uno de ellos, Benjamín Torrez, tenía 17 años al momento de su arresto y era hijo de Guillermo Torrez, el delincuente que había sido abatido por el sargento. Los otros dos, Daniel Mansilla y Jonathan Segovia, eran mayores de edad.

Durante todo el año pasado, la familia Cancino manifestó su temor a represalias de las personas cercanas a los malvivientes procesados, quienes viven a pocas cuadras. A pesar de todo, mantienen vigente el reclamo de justicia mientras cuidan al hijo de la víctima, quien recientemente cumplió un año.

Los tres imputados deberán ser juzgados este año en los Tribunales de Lomas de Zamora. Todavía no hay una fecha definida para el comienzo del proceso judicial, aunque ya se solicitó formalmente la elevación a juicio, según pudo averiguar La Unión. La familia de Cancino sigue reclamando justicia y celeridad en la causa.