8 de febrero de 2026
Triste aniversario.

Un año del crimen del sargento Alexis Cancino en Ingeniero Budge: esperan la fecha del juicio

El policía del GAD de Lomas de Zamora fue asesinado en febrero de 2025 en Budge. Este año deberían juzgar a los acusados. Su familia pide justicia.

El sargento Alexis Cancino.
Cancino, de 3 años, era sargento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Lomas de Zamora. En sus momentos libres, trabajaba como chofer de la aplicación DiDi. El 6 de febrero de 2025, aprovechó que estaba franco de servicio para hacer algunos viajes. Pero todo terminó en tragedia.

El caso ocurrido en Villa Centenario es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.
Violencia.

Un hombre fue detenido por amenazar a un comerciante y su empleado
Los bomberos de Lomas asistieron con una dotación para apagar el incendio.
Devastador.

Incendio y derrumbe en Budge: cómo se provocó el fuego

Mientras llevaba a un pasajero por el cruce de Blandengues y Homero Bis, Cancino fue interceptado por delincuentes armados que quisieron asaltarlo. Ante esta situación, el sargento se identificó, sacó su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros y empezó a tirotearse con los ladrones.

En el enfrentamiento resultaron heridos el propio Cancino y uno de los delincuentes. Los dos murieron camino al hospital.

Alexis Cancino se resistió a un intento de robo y fue baleado por delincuentes.
Tres imputados por el crimen en Budge

El caso tuvo tres detenidos. Uno de ellos, Benjamín Torrez, tenía 17 años al momento de su arresto y era hijo de Guillermo Torrez, el delincuente que había sido abatido por el sargento. Los otros dos, Daniel Mansilla y Jonathan Segovia, eran mayores de edad.

Durante todo el año pasado, la familia Cancino manifestó su temor a represalias de las personas cercanas a los malvivientes procesados, quienes viven a pocas cuadras. A pesar de todo, mantienen vigente el reclamo de justicia mientras cuidan al hijo de la víctima, quien recientemente cumplió un año.

Los tres imputados deberán ser juzgados este año en los Tribunales de Lomas de Zamora. Todavía no hay una fecha definida para el comienzo del proceso judicial, aunque ya se solicitó formalmente la elevación a juicio, según pudo averiguar La Unión. La familia de Cancino sigue reclamando justicia y celeridad en la causa.

