Edith Hermida se sinceró respecto al romance con Beto Casella tras su salida de Bendita

Después de tantos rumores, dichos y frases cruzadas entre los protagonistas, Edith Hermida enfrentó los comentarios sobre el supuesto romance con Beto Casella y que ambos alimentaron cuando trabajaron 20 años juntos en el ciclo Bendita TV del que recientemente se fue el periodista dejando la conducción a cargo de Hermida.

La aclaración se reveló en el programa de Mirtha Legrand, donde Edith fue una de las invitadas y habló respecto al tema tras algunos comentarios fuertes que el mismísimo Casella lanzó sobre Hermida en una reciente entrevista que le hicieron en el programa de América TV, Intrusos en el espectáculo.

Allí el conductor y periodista aseguró que Edith estaba perdidamente enamorada de él. Ante tantas frases cruzadas, decidió hablar frente a la Chiqui que no dudo en preguntarle sobre el tan comentado romance. “¿Estaba enamorado de vos o no?”, le consultó a Edith, reflotando los rumores que se dijeron sobre el muy cercano vínculo que ella mostró siempre con Beto.

“Eso fue un juego que hicimos durante muchos años con Beto. Nos divertía, pero no era real”, contó Hermida , para desactivar las versiones que en su momento circularon. Siguiendo con el tema, remarcó: “Beto tiene una pareja, yo estuve mucho tiempo en pareja, y eso no pasaba”.

Para finalizar el tema, Edith aseguró que nunca buscó alimentar ese tipo de interpretaciones: “Nunca busqué esa situación” y aclaró que el vínculo con Beto siempre estuvo marcado por el respeto, el trabajo en equipo y la buena convivencia. Nada más.

El nuevo desafío que no buscó Edith Hermida

Al dejar el programa Bendita TV, Beto Casella dejó la vacante libre para tomar la conducción del clásico con 20 años en pantalla abierta. Fue justamente Edith Hermida quien tomó la posta y quedó a cargo del ciclo, algo que fue el foco de muchos rumores. Ante esto y dispuesta a asumir el desafío, contó ante la pregunta de Mirtha respecto a si la tomó de sorpresa la conducción de Bendita: “No, me tomó de sorpresa. No era lo que yo quería en su momento. Por eso, cuando me dijiste finalmente lo lograste, no. La verdad que es una oportunidad que estoy viviendo y estoy transitando sin haberla buscado”, respondió.

Ese relato sobre su “no búsqueda”, hizo que Edith Hermida también contara lo que vivió con Beto Casella cuando se enteró de su salida. “Yo, de hecho, en los días previos, todos los meses previos, cuando Beto empezó a querer irse, yo siempre intenté convencerlo de que no lo haga. Yo no quería que él se vaya de Canal 9”, explicó.