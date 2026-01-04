¿Edith Hermida o Beto Casella? La decisión de Horacio Pagani

A través de Intrusos, en el cierre del año se generó un clima de incertidumbre entre distintos panelistas cuyos contratos estaban por finalizar, lo que abrió la posibilidad de cambios de canal y negociaciones de último momento.
En el caso de Horacio Pagani, la situación llamó especialmente la atención debido a su histórico vínculo con Edith Hermida, con quien conforma un tándem consolidado dentro del ciclo.
Horacio Pagani se queda con Edith Hermida
De acuerdo a lo contado, su decisión estuvo atravesada no solo por lo laboral, sino también por una elección personal ligada a su rutina diaria y su vida organizada.
Durante el debate, se planteó que el periodista había mantenido reuniones con otros canales, entre ellos América TV, y que incluso se especuló con un posible cambio a último momento. Sin embargo, con el correr de los días, la balanza se habría inclinado a favor de la continuidad.
Finalmente, Pagani seguirá en Canal 9, compartiendo pantalla con Hermida en Bendita y no se irá a América TV con Beto Casella.