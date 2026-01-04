domingo 04 de enero de 2026
Escribinos
4 de enero de 2026
¿Qué onda?

¿Edith Hermida o Beto Casella? La decisión de Horacio Pagani

Horacio Pagani, un histórico de Bendita, decidió si se queda con Edith Hermida El Nueve o si se va a América TV junto con Beto Casella.

Horacio Pagani, entre Edith Hermida y Beto Casella.&nbsp;

Horacio Pagani, entre Edith Hermida y Beto Casella. 

A través de Intrusos, en el cierre del año se generó un clima de incertidumbre entre distintos panelistas cuyos contratos estaban por finalizar, lo que abrió la posibilidad de cambios de canal y negociaciones de último momento.

Lee además
Mal momento de Edith Hermida.
Fuerte

Edith Hermida relató el drama que vive con un acosador
Beto Casella y sus amores. 
¿Qué onda?

Con qué mujeres famosas salió Beto Casella en secreto
image
Horacio Pagani.

Horacio Pagani.

En el caso de Horacio Pagani, la situación llamó especialmente la atención debido a su histórico vínculo con Edith Hermida, con quien conforma un tándem consolidado dentro del ciclo.

Horacio Pagani se queda con Edith Hermida

De acuerdo a lo contado, su decisión estuvo atravesada no solo por lo laboral, sino también por una elección personal ligada a su rutina diaria y su vida organizada.

Durante el debate, se planteó que el periodista había mantenido reuniones con otros canales, entre ellos América TV, y que incluso se especuló con un posible cambio a último momento. Sin embargo, con el correr de los días, la balanza se habría inclinado a favor de la continuidad.

Finalmente, Pagani seguirá en Canal 9, compartiendo pantalla con Hermida en Bendita y no se irá a América TV con Beto Casella.

Temas
Seguí leyendo

Edith Hermida relató el drama que vive con un acosador

Con qué mujeres famosas salió Beto Casella en secreto

Alejandra Maglietti explicó por qué dejó El Nueve y se fue con Beto Casella

Olga se muda a Mar del Plata durante todo el verano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Sandro, ídolo de varias generaciones. 
Rescate emotivo.

Otro año sin Sandro, el artista que supo separarse del personaje

Por  Edgardo Solano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Olga llega a Mar del Plata. 
No paran.

Olga se muda a Mar del Plata durante todo el verano