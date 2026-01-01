jueves 01 de enero de 2026
Escribinos
Firme.

Alejandra Maglietti explicó por qué dejó El Nueve y se fue con Beto Casella

Alejandra Maglietti se despide de la pantalla de El Nueve para acompañar a Beto Casella en la nueva versión de Bendita en América TV.

Alejandra Maglietti con Beto Casella.&nbsp;

Alejandra Maglietti con Beto Casella. 

Durante la entrevista en Intrusos, Alejandra Maglietti explicó que el cambio comenzó a gestarse mientras ella se encontraba de licencia en El Nueve y que fue enterándose de la situación de manera paulatina.

Luego, habló directamente con Beto Casella, quien le comunicó su decisión de irse y les propuso a todos los integrantes históricos acompañarlo, dejando en claro que cada uno tenía absoluta libertad para elegir.

La panelista reconoció que, desde lo laboral, siempre tuvo la intención de acompañar a Casella, ya que iniciar un proyecto nuevo de su mano representaba un desafío más seductor que hacerlo sola.

Alejandra Maglietti seguirá con Beto Casella en América TV

Sin embargo, admitió que el principal punto de duda estuvo relacionado con el horario del nuevo programa y la organización de su rutina familiar tras la llegada de su bebé.

“Lo único que me generó dudas fue el horario, porque yo ya tenía organizada mi vida de otra manera”, explicó, y agregó que esa fue la razón por la que en algún momento se mostró indecisa.

Alejandra Maglietti seguirá junto a Beto Casella.

Alejandra Maglietti seguirá junto a Beto Casella.

Aun así, destacó que siempre pudo hablarlo con Casella, quien le remarcó que la decisión debía ser la que la hiciera sentir bien.

Alejandra Maglietti también aclaró que su salida de El Nueve no tuvo que ver con un mal clima laboral, por el contrario, aseguró que se va con agradecimiento y afecto: “La pasé bien, trabajé siempre súper libre, dejo amigos de toda la vida”.

