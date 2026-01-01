jueves 01 de enero de 2026
1 de enero de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: el regreso de Bob Esponja y tres películas que se las traen

Entre los estrenos de cine se destaca el regreso a la pantalla grande de Bob Esponja, junto con películas de suspenso, terror y comedia.

Vuelve Bob Esponja.

Vuelve Bob Esponja. 

Bob Esponja La Película: En busca de los pantalones cuadrados

Director: Derek Drymon.

Miss Carbón, en Netflix. 
Netflix estrena "Miss Carbón", una nueva película argentina
Se viene una nueva película con Tom Cruise. 
Cuándo se estrena la película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

Voces originales: Tom Kenny, Clancy Brown, Mark Hamill, Bill Fagerbakke.

Síntesis: Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini zarpan en una nueva aventura para demostrar su valentía al Sr. Cangrejo, siguiendo a un misterioso y audaz pirata fantasma, en una comedia marítima que lo llevará a las profundidades del océano, donde ninguna esponja ha estado antes. (Animación, Estados Unidos)

Estrenos de cine: otras tres películas

La empleada

Director: Paul Feig.

Elenco: Amanda Seyfried, Sydney Sweeney, Brandon Sklenar.

Síntesis: basado en el best seller internacional de Freida McFadden, La asistenta. Una joven decidida a comenzar de nuevo acepta trabajar como empleada doméstica para una pareja adinerada. Pero lo que parece el trabajo perfecto, pronto se convertirá en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida. (Thriller, Estados Unidos).

La noche del espantapájaros

Director: Jeremy Rudd.

Elenco: Eden Campbell, Jason Brooks, Nigel Vonas.

Síntesis: Benny es un asesino que pasó décadas encerrado en un hospital psiquiátrico. Durante la noche de Halloween, aprovecha la celebración para escapar. La ciudad de Seattle de los años 80 queda rápidamente envuelta en una ola de violencia. Con un disfraz de espantapájaros, recorre las calles y ataca a jóvenes desprevenidos. Las fiestas adolescentes se transforman en escenas de terror. (Terror, Estados Unidos).

Nouvelle Vague

Director: Richard Linklater.

Elenco: Zoey Deutch, Guillaume Marbeck, Aubry Dullin.

Síntesis: la película muestra el retrato de una edad dorada del cine francés y se centra en la recreación del rodaje del mítico film "Sin aliento" de Jean Luc Godard, con una fantástica reconstrucción del París de aquella época. (Comedia, Francia).

Temas
