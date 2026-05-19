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19 de mayo de 2026
Urgente.

Intensa búsqueda de un anciano desaparecido en Lomas de Zamora: sufre de Alzheimer

Se trata de Luciano Gaudino, de 80 años. Está desaparecido desde el 12 de mayo. Podría estar desorientado.

Luciano, el anciano desaparecido.

Luciano, el anciano desaparecido.

Luciano Gaudino tiene 80 años vive en Lomas de Zamora y lleva una semana desaparecido. Padece de Alzheimer y su familia lo busca con desesperación.

Según comentaron desde su entorno, el hombre es vecino de la calle Virgilio al 1100, en el barrio Villa Independencia de Lomas Oeste. Fue visto por última vez el martes 12 de mayo en esa zona.

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Lo más preocupante es que Luciano sufre de Alzheimer y suele pasar por episodios de desorientación. Temen que en estos días haya estado deambulando sin rumbo y sin poder explicar en dónde vive.

Su familia recurrió a los grupos de vecinos de Lomas de Zamora para pedir ayuda. Su foto empezó a circular con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo y retenerlo.

luciano
Luciano est&aacute; desaparecido desde el 12 de mayo.

Luciano está desaparecido desde el 12 de mayo.

Intensa búsqueda en Lomas de Zamora

Luciano mide aproximadamente 1,70 y tiene contextura física delgada, tez blanca, ojos azules, barba y cabello canoso. La última vez que lo vieron vestía campera marrón, pantalón jogging gris y zapatillas negras.

La desaparición de Luciano está siendo investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°16 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan.

Por cualquier información que permita encontrar a Luciano, comunicarse con su familia al 1168987003 o llamar a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas al 0221-429-3015.

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