Intensa búsqueda de un anciano desaparecido en Lomas de Zamora: sufre de Alzheimer

Luciano Gaudino tiene 80 años vive en Lomas de Zamora y lleva una semana desaparecido . Padece de Alzheimer y su familia lo busca con desesperación.

Según comentaron desde su entorno, el hombre es vecino de la calle Virgilio al 1100 , en el barrio Villa Independencia de Lomas Oeste . Fue visto por última vez el martes 12 de mayo en esa zona.

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Lo más preocupante es que Luciano sufre de Alzheimer y suele pasar por episodios de desorientación . Temen que en estos días haya estado deambulando sin rumbo y sin poder explicar en dónde vive.

Su familia recurrió a los grupos de vecinos de Lomas de Zamora para pedir ayuda. Su foto empezó a circular con la esperanza de que alguien pueda reconocerlo y retenerlo.

luciano Luciano está desaparecido desde el 12 de mayo.

Intensa búsqueda en Lomas de Zamora

Luciano mide aproximadamente 1,70 y tiene contextura física delgada, tez blanca, ojos azules, barba y cabello canoso. La última vez que lo vieron vestía campera marrón, pantalón jogging gris y zapatillas negras.

La desaparición de Luciano está siendo investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°16 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan.

Por cualquier información que permita encontrar a Luciano, comunicarse con su familia al 1168987003 o llamar a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas al 0221-429-3015.