De Olavarría a Lomas de Zamora: encontraron a una menor desaparecida tras un complejo operativo

Una adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Olavarría fue encontrada en el barrio Villa Rita de Lomas de Zamora tras un complejo operativo policial.

La joven, identificada como C.E.V. , había sido vista por última vez en el cruce de la avenida Ituzaingó y Canaveri , en su ciudad de residencia. La familia había aportado sus características físicas y empezó a difundir su foto en las redes sociales.

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El caso quedó en manos de la DDI y la Estación de Policía de Seguridad Departamental Olavarría, que analizó cámaras de seguridad privadas y municipales para intentar reconstruir el recorrido de la menor.

De esa manera, los investigadores descubrieron algo muy llamativo: C.E.V. se había ido hacia Lomas de Zamora , a más de 350 kilómetros de su hogar.

desaparecida La joven desaparecida en Olavarría fue encontrada en Lomas de Zamora.

Operativo en Lomas de Zamora

Mediante las cámaras de seguridad, se estableció que la menor había subido a un Volkswagen Voyage conducido por un hombre. Ambos se fueron de Olavarría en ese auto. Siguiendo el rastro del vehículo, la investigación concluyó que se bajaron en una vivienda ubicada en la calle Gabriela Mistral al 2000, en el barrio Villa Rita de Lomas de Zamora.

Fue así como la Policía de Olavarría solicitó la colaboración de efectivos del Destacamento Villa Rita para ir hasta la casa. Allí encontraron a la joven en buen estado de salud, acompañada por su madre.

La mujer fue notificada de las medidas dispuestas por el Juzgado de Familia de Olavarría. Su hija fue sometida a exámenes médicos. Posteriormente, se organizó un operativo para viajar desde Olavarría a Lomas y trasladar a la menor de regreso a su ciudad natal.