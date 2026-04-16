Encontraron al joven desaparecido en Lomas de Zamora: "Estaba en la comisaría"

El joven de 23 años que había desaparecido el sábado pasado ya está con su familia.

Maximiliano Olmedo, el joven de 23 años de Lomas de Zamora que estaba desaparecido desde el sábado pasado, fue encontrado en las últimas horas. "Estaba en la comisaría", confirmó a La Unión la hermana, que agradeció el apoyo de los vecinos y aseguró que "está bien".

En diálogo con este medio, Florencia dejó un mensaje de tranquilidad y precisó que los efectivos policiales tenían retenido al joven tras la denuncia por su desaparición, y que ahora ya está con sus seres queridos, aunque no dio mayores detalles sobre la desaparición.

Olmedo había sido visto por última vez el sábado por la noche, cerca de las 20, cuando salió de su casa en moto en Santa Marta. Desde entonces, su familia había iniciado una desesperada búsqueda, que incluyó la radicación de una denuncia y una campaña en redes sociales para dar con su paradero.

Noelia, su pareja, había expresado la angustia que atravesaban ante la falta de noticias. “Todavía no tenemos ninguna información sobre él”, había señalado en diálogo con este medio, al tiempo que difundía una publicación con su foto y un pedido de ayuda para encontrarlo.

FotoJet - 2026-04-15T123635.613 Maximiliano Olmeda ya está con su familia. Una pista en Santa Marta "Él tuvo problemas de adicción, pero hace dos años que no consumía. Tenemos miedo de que haya tenido una recaída y que por eso se fue", había explicado Florencia, la hermana del joven. Posteriormente, se volvió a contactar con este medio para comunicar la novedad de la aparición de su hermano, sano y salvo, luego de varios días de angustia.

Compartí esta nota en redes sociales:







