jueves 11 de junio de 2026
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10 de junio de 2026
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Lali Espósito y Cande Vetrano, en una función especial de "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

Un tendal de famosos, como Lali Espósito y Cande Vetrano, dieron el presente en la obra protagonizada por Agustín Aristarán, Mery Del Cerro y Sebastián Almada.

Lali Espósito y Cande Vetrano.&nbsp;

Lali Espósito y Cande Vetrano. 

La noche estuvo marcada por la emoción, las risas y una impactante puesta en escena que culminó con una ovación de pie para todo el elenco encabezado por Agustín Aristarán, Mery Del Cerro y Sebastián Almada, junto a los más de 20 artistas que forman parte de esta superproducción.

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Lali Espósito, Cande Vetrano y otros famosos

Además de Lali Espósito y Cande Vetrano, Cris Morena y elenco Margarita, Abel Pintos, Luisana Lopilato, Adrián Suar, Felipe Colombo, Benjamín Rojas, Isabel Macedo, Fede bal y Evelyn Botto estuvieron en la función.

Se sumaron Gastón Dalmau, Eugenia Tobal, Manu Pal, Panam, Karina La Princesita, Turco Hussain, Sabrina Garciarena y German Paoloski, Lito Viale y Juan Carlos Baglietto, Sofi Pachano y Thelma Fardin.

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Y fueron de la partida Flor Torrente, Eva Bargiela, Jimena Monteverde, Luciano Caceres, Javier Calamaro, Flor de la V, Pamela David, Donato de Santis, Campi, Gustavo Garzon, Dalia Gutman y Sebastian Wanraich, Nahuel Pennisi, Natalie Perez, Miguel Ángel Rodriguez, Ariel Staltari, Rodrigo Tapari, Iliana Calabro, entre muchísimos otros.

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