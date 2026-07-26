Es de Lomas de Zamora y se dedica a contar historias paranormales en redes sociales

La pasión por las historias paranormales siempre ha sido parte de la vida de Florencia Aldana (28) que vive en Lomas de Zamora y se dedica a hacer contenido en redes donde ella misma relata distintos cuentos de terror verídicos ya que le llegan experiencias tanto de esta zona como de todo el país.

Según contó, lo que más le gusta de este tipo de historias es la carga emocional con la que la gente cuenta alguna de sus experiencias. "La mayoría de los relatos son de Lomas (porque son de amigos, familiares, propias, pero también recibo mucho del interior del país y de afuera también".

La joven aseguró que desde muy chica le fascinan los mitos urbanos: "Siempre me gustaron las leyendas folclóricas y todo lo que tuviera un aire de misterio . También, soy una gran amante de las películas y de los libros de terror. Siempre me atrajo lo oscuro, lo desconocido y esas historias que nos hacen preguntarnos qué hay más allá de lo que vemos".

A través de Instagram, TikTok y su canal de YouTube , Florencia sube una gran diversidad de contenido bajo el nombre de @brugmancias y para generar los posteos contó que muchas veces le llegan los relatos por escrito "como si lo acabaran de vivir".

Las historias más atractivas de Lomas de Zamora, según cada barrio

Sobre el contenido que Florencia elige para subir a sus redes contó que intenta que los relatos no sean tan parecidos entre sí. "El miedo deja una huella muy profunda y eso se refleja en la forma en que las personas recuerdan y narran lo que vivieron y por eso trato de transmitir eso mismo cuando me pongo al frente de la cámara para relatar una historia".

Aunque confesó que hay experiencias que suelen repetirse, también existen relatos tan particulares y únicos que parecen irrepetibles: "Esos son los que más me atraen, porque muestran lo inmensamente diverso que puede ser el universo de lo paranormal".

Cada historia revela algo en particular que Florencia sabe decodificar y relatar a la perfección.

Florencia contó que es del barrio Santa Marta, de Lomas de Zamora, aunque actualmente vive en Temperley y reveló que encuentra distintos tipos de historia según el barrio: "Siento que del lugar donde crecí sigo profundamente enamorada porque en Santa Marta hay un folkore muy particular porque gran parte de la comunidad está formada por familias que llegaron desde distintas provincias. Eso hace que exista una mística distinta: las historias de pactos, apariciones y creencias que transmiten los abuelos tienen un sabor muy propio, otra 'yuyu'"

La diferencia que encuentra con el barrio en el que vive actualmente que es Temperley, también es reveladora porque ahí las historias de terror están más relacionadas a las casonas antiguas, los secretos familiares y las leyendas urbanas. "De hecho, sin ir más lejos, en la casa donde vivo encontré una urna enterrada en el patio. Entre mis amigas se armó toda una operativa mística y terrenal para descubrir de dónde había salido y quien estaba ahí", recalcó.

Las historias de cementerio, son las favoritas

Si bien Florencia recibe historias de todas partes que le llagan por los distintos canales de difusión que tiene, confesó que las que más le atraen son las que suceden en los cementerios: "Ocupan un lugar especial en mi corazón porque fue ahí donde sin saberlo vi reflejadas muchas cosas que hoy forman parte de mi práctica espiritual".

Florencia se dedica a hacer tiradas de tarot, oráculos, regresiones y otras terapias holísticas, pero cuando habla de los cementerios asegura que "están plagados de misterios a la vista que nadie ve, nadie conoce, pero están ahí".

Cada lugar, cada espacio que conoce o comienza a habitar Florencia la conecta con algo más porque es una persona que está abierta a sentir las energías de los lugares y tanto es así que hasta contó que en su trabajo "hay una historia paranormal con un fantasma al que ya le tenemos aprecio".

Sobre su arranque en redes se sinceró y contó que fue gracias al impulso de una de sus mejores amigas: "Al principio no tenía un objetivo demasiado claro; simplemente quería compartir algo que me apasionaba. Con el tiempo entendí que lo más valioso era el intercambio con la gente".

El futuro de Florencia y una historia de las tantas que recibe que la atrapó

Sobre lo que sueña de cara al futuro, contó que le gustaría armar su propio programa de streaming, pero que aún no cuenta con los recursos necesarios, aunque recordó que en su Canal de YouTube comparte muchas historias que no publica en TikTok. "Trato que cada espacio en redes se diferencie del otro".

Además de crear contenido, lo que le apasiona a la lomense es escribir. "Actualmente, estoy trabajando en relatos de ficción que mezclan el folclore argentino, lo paranormal y algunos conocimientos que fui adquiriendo dentro de mi práctica espiritual", recalcó y añadió que intenta ir por ese camino, el de contar historias, ya sea frente a una cámara o a través de la literatura.

Sobre una de las historias que más la atrapó y quiso compartir contó que se trata de una compra en una feria vintage. "Se trata de Mar, una vecina de Villa Albertina. Fue a una feria de Cáritas en la iglesia de Lomas donde se compró unos zapatos de cuero viejos, muy bien conservados, que le quedaron perfectos", comenzó en relato con mucho misterio.

"Lo raro es que, a pesar de haber amado ese par de calzado, tenía una sensación rara cuando los veía. Cómo si no quisiera realmente usarlos. Durante los primeros días de uso todo parecía normal, pero le lastimaban los pies cada vez que se los ponía. Siguió forzando el uso, pero sentía que cada vez le quedaban más chicos", fue detallando Florencia respecto a esta historia de Mar y siguió: "Una tarde el dolor fue insoportable. Cuando llegó a su casa y se los sacó descubrió que le habían cortado el pie alrededor de toda la abertura del zapato. Sangraba muchísimo. Los tiró contra una esquina de la pieza y, en ese instante, sintió un frío muy intenso. Al levantar la vista creyó distinguir la silueta de una mujer parada justo sobre los zapatos. Era cortita, de cabello tupido y llevaba un saco demasiado grande para su cuerpo. Y era mucho más densa y oscura que el resto de las sombras de la habitación. Intentó levantarse, pero el dolor de pies la golpeó tan fuerte que la hizo caer al piso. En ese momento sintió un grito ensordecedor mezclado con un pitido, y la sensación de que algo frío y espeso la atravesaba por completo".

Según el relato de Florencia, Mar no resistió estar pasando por ese momento y comenzó a llorar y a gritar: "Cuando su mamá llegó a su pieza y escuchó lo sucedido no dudó un segundo. Agarró los zapatos, los llevó al patio, hizo un fuego con hojas secas y los quemó mientras los insultaba. Mar no se sentía segura de lo que había hecho su madre, pero esa noche soñó. Soñó con una mujer bajita, bien vestida y de tapado grande que la miraba desde una esquina de la habitación. Tenía sus zapatos puestos, y mientras la miraba con desprecio, salía de la habitación, mientras Mar estaba inmóvil", concluyó con la historia, pero no olvidó aclarar que "los objetos conservan historias y, en ocasiones, también conservan algo de quienes los tuvieron. Esa idea, más que cualquier respuesta, es lo que hace que relatos como este me resulten tan fascinantes".

Mirá uno de los relatos de Florencia