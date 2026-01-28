Son de Lomas de Zamora y llevan su programa de culto y actividad paranormal al teatro

Gracias a un fuerte compromiso sobre las historias de culto y la actividad paranormal es que se unieron las oriundas de Lomas de Zamora , Paula Loto y Soledad Mennutto para crear el programa de streaming La Logia donde presentan investigaciones periodísticas y el mes próximo llegará al teatro.

El programa La Logia nace como consecuencia de lo que habían creado en Lomas. "Nosotras comenzamos haciendo por streaming 'El Culto' que evolucionó a algo más periodístico y de investigación que le llamamos 'La Logia'", según explicó la conductora y creadora del stream, Loto.

Las dos lomenses se encargan de conducir el programa que el próximo 13 de febrero se convertirá en un show teatral que tendrá lugar en bar Flor de Barracas en CABA .

Loto sobre este proyecto comentó: "La Logia surgió porque somos muy buenas compañeras con Soledad Menutto y ambas queríamos hacer juntas un programa similar a lo que veníamos haciendo en Lomas, pero vamos más del lado periodístico y de la investigación para crear un marco de seriedad a todo lo que es lo paranormal que a las dos nos interesa mucho y de ello surge esta idea de llevar en formato de obra al teatro".

Las chicas de Lomas se fueron hacer el programa a Barracas y desde que conocieron el Bar Flor de Barracas que cuenta con un teatro decidieron dar forma al proyecto que se sube a las tablas. "El lugar es histórico y con una energía muy espacial ya que está allí desde 1906 y es parte de los recorridos turísticos en la zona, por lo que entendimos que ahí se puede generar un lindo ambiente para nuestra obra", especificó Loto.

Como será la obra que en marzo llegará a Lomas de Zamora

La obra de teatro que estrenará en el bar Flor de Barracas el viernes 13 de febrero a las 20 se llama "Noche de Conexiones" y contará no sólo con la presencia de las conductoras de Lomas, también estará con ellas, un medium de los más reconocidos en el mundo paranormal que se llama Leonardo.

"La dinámica de este debut teatral estará bastante relacionada con lo que hacemos en el programa, vamos a comentar primero de qué se trata La Logia y luego vamos a comenzar una especie de entrevista al medium Leonardo para que el público pueda entender de que se trata esto de relacionarse a través de un mensaje de seres que ya no están en este plano", explicó Loto.

Lo más interesante es que Leonardo además de medium es tanatólogo y especialista en terapias holísticas como biodescodificación y constelaciones familiares. "La idea es que quienes participen puedan disfrutar de un show entretenido, sin miedo, sin romper mitos y que en caso que haya un mensaje para transmitir sea desde el acompañamiento, armonioso que es algo que maneja muy bien Leonardo y por eso lo elegimos", recalcó la lomense.

Será una noche para sanar, transitar el duelo y comprender el lazo entre el mundo terrenal y el espiritual. Habrá mensajes que llegan cuando tienen que llegar, conexiones que se sienten, no se explican. Por eso, Noche de Conexiones se basa en transitar una experiencia "para vibrar, escuchar al corazón y abrir espacio a lo que necesita ser sanado".

Cuando será el arribo al barrio de las conductoras

Como las conductoras de La Logia son de Lomas anunciaron que el próximo 6 de marzo se presentarán en Dandelion Teatro Bar Arte Show ubicado en Larrea 350, Lomas a las 20. "Allí vamos a poder compartir el evento con nuestra gente de Lomas y la idea es también llevarlo a distintos lugares.

Tanto para Loto como para Mennutto es de vital importancia traer la obra que crearon "a casa", como ellas mismas detallaron. "Leonardo es muy reconocido en el ambiente y ya nos están pidiendo que vayamos a distintos lugares, pero para nosotras la prioridad estaba en Lomas. Una vez que debutemos en febrero con la obra vamos a estar lanzando la venta de entradas en Dandelion", aseguraron.

Todo para inscribirse a la obra de teatro de conexión con el más allá

Para sacar entradas entrar en el siguiente link: www.passline.com/eventos/noche-de-conexiones-medium-leonardo