miércoles 28 de enero de 2026
Escribinos
28 de enero de 2026
Mutiladores.

Advierten que la menor del "Clan Duque Rojas" volvió a adoptar gatos

La joven está internada en un instituto mental, donde tiene a su alcance a las mascotas. Proteccionistas advierten que los animales corren riesgo.

Una de las publicaciones de la menor del Clan Duque Rojas.

Una de las publicaciones de la menor del "Clan Duque Rojas".

Los proteccionistas que denunciaron los graves casos de maltrato animal de la familia de "Mutiladores de Turdera", advierten que la menor del "Clan Duque Rojas" volvió a adoptar mascotas dentro del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, donde está internada hace varios meses.

En diálogo con La Unión, los activistas de los derechos de los animales, que hacen el seguimiento continuo del caso, pusieron de manifiesto el riesgo que corren "los gatos que están al alcance" de la joven, que ahora tiene 19 años, y recibe atención médica en el instituto mental, debido a que padece problemas psiquiátricos.

Lee además
Así está hoy Rocky, el perro maltratado. Fue curado y adoptado.
SENTENCIA

Condenaron a prisión a un hombre por un terrible caso de maltrato animal
Rocky, el perro víctima de maltrato.
GRAVE DENUNCIA

La historia de Rocky: el caso de maltrato animal que tuvo condena ejemplar

"Los directivos del hospital nos dijeron que los animales están dentro del predio, que es probable que estén a su alcance, y que la van a estar observando", expresó Leonela Barros, quien prepara un informe para que quede asentado que se dio aviso al hospital.

Los llamados de alerta surgieron con las publicaciones en redes sociales de la joven, que compartió fotos con gatos, a pesar del oscuro pasado de ella y su madre y su tío, también acusados, quienes están libres. Inmediatamente avisaron a las autoridades para que rescataran a los gatos.

El "Clan Duque Rojas" fue escrachado meses atrás en San Telmo.
El
El "Clan Duque Rojas" fue escrachado meses atrás en San Telmo.

El caso de los "Mutiladores de Turdera"

El caso de "Los Mutiladores" de Turdera comenzó años atrás con un allanamiento en una casa de la calle Agüero al 300, donde encontraron varios animales rescatados en muy malas condiciones.

La familia, conocida más tarde como "el Clan Duque Rojas", se mudó varias veces, pero fueron escrachados por seguir con las mismas prácticas que habrían llevado a cabo en contra de perros, gatos, y hasta gallinas en Monte Grande, San Telmo y Mataderos.

El 25 de julio del 2025, una de las actividades de repudio fue llevada a cabo en la puerta de una clínica de Lanús para escrachar a Luz Mariela Rojas Duque, quien habría trabajado en el lugar como pediatra.

El modus operandi que se les atribuye en las denuncias, era hacerse pasar por rescatistas de animales callejeros, a los que adoptaban para después mutilar, y después publicar las fotos en las redes sociales con el fin de pedir ayuda para su tratamiento.

Temas
Seguí leyendo

Condenaron a prisión a un hombre por un terrible caso de maltrato animal

La historia de Rocky: el caso de maltrato animal que tuvo condena ejemplar

Pintan murales contra el maltrato animal en los barrios de Lomas

Acusan a una familia de maltrato animal y piden que se les prohíba adoptar

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Todas las semanas hay promociones en comercios de Lomas.
Precios de la Comunidad.

Todas las ofertas de esta semana en alimentos y productos en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Precocupación en la famila de Mick Jagger. 
Alerta.

La familia de Mick Jagger pide ayuda tras una misteriosa desaparición