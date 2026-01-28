Advierten que la menor del "Clan Duque Rojas" volvió a adoptar gatos

Una de las publicaciones de la menor del "Clan Duque Rojas".

Los proteccionistas que denunciaron los graves casos de maltrato animal de la familia de "Mutiladores de Turdera", advierten que la menor del "Clan Duque Rojas" volvió a adoptar mascotas dentro del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, donde está internada hace varios meses.

En diálogo con La Unión , los activistas de los derechos de los animales, que hacen el seguimiento continuo del caso, pusieron de manifiesto el riesgo que corren "los gatos que están al alcance" de la joven, que ahora tiene 19 años, y recibe atención médica en el instituto mental, debido a que padece problemas psiquiátricos.

GRAVE DENUNCIA La historia de Rocky: el caso de maltrato animal que tuvo condena ejemplar

SENTENCIA Condenaron a prisión a un hombre por un terrible caso de maltrato animal

"Los directivos del hospital nos dijeron que los animales están dentro del predio, que es probable que estén a su alcance, y que la van a estar observando", expresó Leonela Barros , quien prepara un informe para que quede asentado que se dio aviso al hospital.

Los llamados de alerta surgieron con las publicaciones en redes sociales de la joven, que compartió fotos con gatos, a pesar del oscuro pasado de ella y su madre y su tío, también acusados, quienes están libres. Inmediatamente avisaron a las autoridades para que rescataran a los gatos.

El "Clan Duque Rojas" fue escrachado meses atrás en San Telmo. El "Clan Duque Rojas" fue escrachado meses atrás en San Telmo.

El caso de los "Mutiladores de Turdera"

El caso de "Los Mutiladores" de Turdera comenzó años atrás con un allanamiento en una casa de la calle Agüero al 300, donde encontraron varios animales rescatados en muy malas condiciones.

La familia, conocida más tarde como "el Clan Duque Rojas", se mudó varias veces, pero fueron escrachados por seguir con las mismas prácticas que habrían llevado a cabo en contra de perros, gatos, y hasta gallinas en Monte Grande, San Telmo y Mataderos.

El 25 de julio del 2025, una de las actividades de repudio fue llevada a cabo en la puerta de una clínica de Lanús para escrachar a Luz Mariela Rojas Duque, quien habría trabajado en el lugar como pediatra.

El modus operandi que se les atribuye en las denuncias, era hacerse pasar por rescatistas de animales callejeros, a los que adoptaban para después mutilar, y después publicar las fotos en las redes sociales con el fin de pedir ayuda para su tratamiento.