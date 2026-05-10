Llegan a Turdera los Súper Operativos de trámites y servicios gratuitos

A través de los Súper Operativos del Gobierno de la Comunidad , el Municipio de Lomas despliega todas las semanas jornadas integrales en distintos barrios para atender a los vecinos, brindar acceso a trámites , asesoramiento y mejoras en el espacio público. La próxima edición se realizará en Turdera .

El lunes 11 y martes 12 de mayo, en el horario de 9 a 13, los vecinos podrán acercarse a la calle Santa Inés, entre Vicente López y Guido Spano . Allí habrá carpas de Salud, Hospital de Animales, Centro de Atención a la Comunidad, Colectividades, Seguridad, Ambiente, Agencia de Discapacidad, Tierras, Documentación, Educación, Cultura, Desarrollo Social, Defensoría, Habilitaciones y de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades .

Vacunación, chequeos médicos , atención para las mascotas , turnos para sacar el DNI , asesoramiento sobre trámites y los diferentes programas de las áreas locales son los servicios que estarán a disposición durante los dos días del operativo.

Durante las jornadas se promueve el diálogo directo con la gente para recibir pedidos, inquietudes y demandas, al tiempo que se llevan adelante trabajos de limpieza, bacheo, mantenimiento, arreglo de luminarias y puesta en valor del espacio público con el objetivo mejorar la calidad de vida en cada zona intervenida. En las próximas semanas también habrá Súper Operativos en Llavallol, San José, Banfield, Temperley y Lomas.

Defensa al Consumidor atenderá a los vecinos en Turdera

En Turdera también estará la oficina de Defensa al Consumidor del Municipio para acompañar a los vecinos que tuvieron problemas con empresas, bancos y la compra de productos.

El próximo martes, a las 15, en el Centro Recreativo de Jubilados y Pensionados de Turdera (Puig 551) recibirán consultas sobre telefonía celular, bancos y emisores de tarjetas, comercios y estafas virtuales. También brindarán asesoramiento sobre las cuestiones relacionadas con los servicios de agua, luz y gas.

Defensa al Consumidor además brinda atención presencial de lunes a viernes, de 8 a 16, en las oficinas del Municipio ubicadas sobre Manuel Castro 220. También se puede hacer una denuncia desde la web oficial completando un formulario y adjuntando documentación que sirva como prueba (factura de compra, resumen de tarjeta de crédito, presupuesto y constancia de reparación). Además, los vecinos se pueden comunicar al WhatsApp 11-7369-8690 o al mail [email protected].