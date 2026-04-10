Defensa al Consumidor de Lomas recibe denuncias en los barrios

La oficina de Defensa al Consumidor del Municipio recorre los barrios de Lomas de Zamora para acompañar a los vecinos que tuvieron problemas con empresas , bancos y la compra de productos .

El próximo martes 14 de abril, a las 17, realizarán un operativo en el Club Colón de Temperley (Colón 802) donde recibirán consultas sobre telefonía celular, bancos y emisores de tarjetas, comercios y estafas virtuales . También brindarán asesoramiento sobre las cuestiones relacionadas con los servicios de agua , luz y gas .

"Tuve un robo virtual en mi homebanking a través de un estafa que me llegó por mail así que me acerqué a Defensa del Consumidor para tratar de resolverlo. Fui muy bien recibida por los empleados y después de un tiempo pude cobrar lo que me habían quitado, así que estoy muy agradecida porque tienen un servicio muy efectivo", destacó Fabiana, una vecina que accedió a los servicios del área.

Defensa al Consumidor brinda atención presencial de lunes a viernes, de 8 a 16 , en las oficinas del Municipio ubicadas sobre Manuel Castro 220 . También se puede hacer una denuncia desde la web oficial completando un formulario y adjuntando documentación que sirva como prueba (factura de compra, resumen de tarjeta de crédito, presupuesto y constancia de reparación). Además, los vecinos se pueden comunicar al WhatsApp 11-7369-8690 o al mail [email protected] .

Cómo hacer un reclamo contra Edesur en Lomas de Zamora

Los vecinos que tuvieron problemas con el servicio de Edesur pueden entrar a la página del Municipio para completar un formulario con sus datos personales, el número de cliente, el número de reclamo que les dieron desde la empresa y la cantidad de días que estuvieron sin luz. También está la opción de indicar si sufrieron daños en electrodomésticos.

"Los usuarios que tuvieron más de 15 horas seguidas de corte o 4 cortes de luz en un mes tienen derecho a que les reintegren ese valor en su próxima factura. Además, si tuvieron algún artefacto eléctrico que se haya dañado con los cortes y tienen el presupuesto de reparación también se puede gestionar para que eso sea reconocido en la próxima factura", indicaron desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, y agregaron: "Desde la Oficina de Defensa al Consumidor acompañamos a nuestros vecinos y vecinas en todo el proceso de reclamos".