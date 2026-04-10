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10 de abril de 2026
Servicio a la comunidad.

Defensa al Consumidor de Lomas recibe denuncias en los barrios

El próximo martes habrá un operativo en el Club de Colón de Temperley para asesorar a los vecinos en reclamos ante empresas y servicios.

Los vecinos de Lomas pueden hacer denuncias y recibir asesoramiento gratuito.

Los vecinos de Lomas pueden hacer denuncias y recibir asesoramiento gratuito.

La oficina de Defensa al Consumidor del Municipio recorre los barrios de Lomas de Zamora para acompañar a los vecinos que tuvieron problemas con empresas, bancos y la compra de productos.

El próximo martes 14 de abril, a las 17, realizarán un operativo en el Club Colón de Temperley (Colón 802) donde recibirán consultas sobre telefonía celular, bancos y emisores de tarjetas, comercios y estafas virtuales. También brindarán asesoramiento sobre las cuestiones relacionadas con los servicios de agua, luz y gas.

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"Tuve un robo virtual en mi homebanking a través de un estafa que me llegó por mail así que me acerqué a Defensa del Consumidor para tratar de resolverlo. Fui muy bien recibida por los empleados y después de un tiempo pude cobrar lo que me habían quitado, así que estoy muy agradecida porque tienen un servicio muy efectivo", destacó Fabiana, una vecina que accedió a los servicios del área.

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Acompa&ntilde;an a los vecinos que tuvieron problemas con los servicios de agua, luz y gas.

Acompañan a los vecinos que tuvieron problemas con los servicios de agua, luz y gas.

Defensa al Consumidor brinda atención presencial de lunes a viernes, de 8 a 16, en las oficinas del Municipio ubicadas sobre Manuel Castro 220. También se puede hacer una denuncia desde la web oficial completando un formulario y adjuntando documentación que sirva como prueba (factura de compra, resumen de tarjeta de crédito, presupuesto y constancia de reparación). Además, los vecinos se pueden comunicar al WhatsApp 11-7369-8690 o al mail [email protected].

Cómo hacer un reclamo contra Edesur en Lomas de Zamora

Los vecinos que tuvieron problemas con el servicio de Edesur pueden entrar a la página del Municipio para completar un formulario con sus datos personales, el número de cliente, el número de reclamo que les dieron desde la empresa y la cantidad de días que estuvieron sin luz. También está la opción de indicar si sufrieron daños en electrodomésticos.

"Los usuarios que tuvieron más de 15 horas seguidas de corte o 4 cortes de luz en un mes tienen derecho a que les reintegren ese valor en su próxima factura. Además, si tuvieron algún artefacto eléctrico que se haya dañado con los cortes y tienen el presupuesto de reparación también se puede gestionar para que eso sea reconocido en la próxima factura", indicaron desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, y agregaron: "Desde la Oficina de Defensa al Consumidor acompañamos a nuestros vecinos y vecinas en todo el proceso de reclamos".

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