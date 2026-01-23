Asesoran a vecinos de Lomas en sus reclamos ante empresas y servicios

Los vecinos de Lomas de Zamora que tuvieron problemas con la compra de productos y contrataciones de servicios pueden hacer la denuncia en la oficina de Defensa al Consumidor que está a cargo del Municipio .

De lunes a viernes, de 8 a 16, en la calle Manuel Castro 220 reciben a las personas que necesitan hacer un reclamo por inconvenientes relacionados con bancos , tarjetas de crédito , proveedores de cable e internet , servicios técnicos que ofrecen garantías y cadenas de artículos del hogar .

"La oficina fue acondicionada para atender mejor a los vecinos y darles todas las comodidades para que puedan hacer el trámite administrativo de reclamo de usuario y consumidores contra empresas prestatarias de servicios, prepagas, bancos y otros casos como los inconvenientes tras la compra de electrodomésticos", informaron desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

En la web del Municipio también hay un formulario para hacer la denuncia y adjuntar documentación que sirva como prueba (factura, constancia de reparación, presupuesto, resumen de tarjeta de crédito, entre otras). Los vecinos también se pueden comunicar con el WhatsApp 11-7369-8690 o al mail [email protected] .

"Tuve un robo virtual en mi homebanking a través de un estafa que me llegó por mail así que me acerqué a Defensa del Consumidor para tratar de resolverlo. Fui muy bien recibida por los empleados y después de un tiempo pude cobrar lo que me habían quitado, así que estoy muy agradecida porque tienen un servicio muy efectivo", destacó Fabiana, una vecina que accedió a los servicios del área.

Cómo funciona el Centro de Atención a la Comunidad de Lomas de Zamora

El Centro de Atención a la Comunidad es un espacio dedicado a transformar las consultas y pedidos de la comunidad en acciones concretas y oportunidades de mejoras. A través de un servicio presencial, virtual y telefónico reciben reclamos y brindan asesoramiento sobre diferentes trámites.

La atención presencial es de lunes a viernes, de 8 a 16, en el edificio de la calle Azara 237. Allí pueden acercarse para recibir información sobre gestiones administrativas, sacar turnos, hacer consultas sobre tasas, seguimiento de los expedientes y dejar pedidos relacionados con la limpieza, alumbrado y otras cuestiones relacionadas a la vía pública.

También hay varios canales de comunicación para facilitar la atención y que los vecinos tengan la posibilidad de iniciar sus solicitudes sin necesidad de acercarse al Municipio. La línea de WhatsApp 11-2193-7726 recibe mensajes de lunes a viernes, de 8 a 20, y los sábados, domingos y feriados, de 8 a 13. Además, se puede llamar a los números 0800-122-5662 y 0800-666-6666.