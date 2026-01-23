viernes 23 de enero de 2026
23 de enero de 2026
Reclamos.

Asesoran a vecinos de Lomas en sus reclamos ante empresas y servicios

El Municipio tiene una oficina de Defensa al Consumidor donde reciben denuncias ante diferentes inconvenientes.

La oficina de Lomas atiende de forma presencial y también virtual.

Los vecinos de Lomas de Zamora que tuvieron problemas con la compra de productos y contrataciones de servicios pueden hacer la denuncia en la oficina de Defensa al Consumidor que está a cargo del Municipio.

De lunes a viernes, de 8 a 16, en la calle Manuel Castro 220 reciben a las personas que necesitan hacer un reclamo por inconvenientes relacionados con bancos, tarjetas de crédito, proveedores de cable e internet, servicios técnicos que ofrecen garantías y cadenas de artículos del hogar.

En Lomas de Zamora hay atención presencial, virtual y telefónica.
"La oficina fue acondicionada para atender mejor a los vecinos y darles todas las comodidades para que puedan hacer el trámite administrativo de reclamo de usuario y consumidores contra empresas prestatarias de servicios, prepagas, bancos y otros casos como los inconvenientes tras la compra de electrodomésticos", informaron desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

"Tuve un robo virtual en mi homebanking a través de un estafa que me llegó por mail así que me acerqué a Defensa del Consumidor para tratar de resolverlo. Fui muy bien recibida por los empleados y después de un tiempo pude cobrar lo que me habían quitado, así que estoy muy agradecida porque tienen un servicio muy efectivo", destacó Fabiana, una vecina que accedió a los servicios del área.

Cómo funciona el Centro de Atención a la Comunidad de Lomas de Zamora

El Centro de Atención a la Comunidad es un espacio dedicado a transformar las consultas y pedidos de la comunidad en acciones concretas y oportunidades de mejoras. A través de un servicio presencial, virtual y telefónico reciben reclamos y brindan asesoramiento sobre diferentes trámites.

La atención presencial es de lunes a viernes, de 8 a 16, en el edificio de la calle Azara 237. Allí pueden acercarse para recibir información sobre gestiones administrativas, sacar turnos, hacer consultas sobre tasas, seguimiento de los expedientes y dejar pedidos relacionados con la limpieza, alumbrado y otras cuestiones relacionadas a la vía pública.

También hay varios canales de comunicación para facilitar la atención y que los vecinos tengan la posibilidad de iniciar sus solicitudes sin necesidad de acercarse al Municipio. La línea de WhatsApp 11-2193-7726 recibe mensajes de lunes a viernes, de 8 a 20, y los sábados, domingos y feriados, de 8 a 13. Además, se puede llamar a los números 0800-122-5662 y 0800-666-6666.

