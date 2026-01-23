Lomas: reparan e instalan nuevas luces LED en los barrios

Para brindar mayor seguridad y aumentar la visibilidad por la noche, el Municipio continúa con la reparación e instalación de luces LED en distintos barrios de Lomas de Zamora.

Todos los días planifican operativos en avenidas , calles y espacios públicos para arreglar o reponer las luminarias ante roturas, riesgo de caída, dispositivos que funcionaban con intermitencia o que directamente no encendían. Los últimos arreglos se hicieron en calles de Santa Catalina , Temperley , Lomas y Centenario con el objetivo de atender los reclamos que hicieron los vecinos.

Para pedir una reparación hay que comunicarse con el WhatsApp 11-2193-7726 del Centro de Atención a la Comunidad . "Tenemos un sistema de gestión de reclamos que funciona muy bien y nos permite resolver rápidamente los pedidos de los vecinos para tener una ciudad mejor iluminada", indicó el subsecretario de Alumbrado, Diego Salgado.

Las LED consumen hasta 50% menos de energía , iluminan con mayor nitidez y son más amigables con el ambiente porque reducen las emisiones de dióxido de carbono y no tienen mercurio.

Mejoraron el alumbrado público en Lomas de Zamora

Durante el año pasado, el Municipio instaló 4 mil luces LED para reforzar la iluminación en todos los barrios. Entre las acciones destacadas se encuentra la colocación de más de 200 luces en ambas manos de la Avenida Eva Perón, en San José; unas 70 luces sobre la Avenida Gral. Hornos, abarcando tanto a Fiorito como a Centenario; las calles Homero (Albertina), Limay (Lamadrid) y Escobar (Budge); y en los alrededores de las estaciones de Lomas, Banfield, Temperley y Llavallol.

"Llevamos adelante un importante proyecto de modernización y mejora de la iluminación pública que se ha desarrollado en 3 etapas diferentes con el objetivo de garantizar una mayor seguridad y visibilidad en nuestras áreas urbanas, además de contribuir al ahorro energético y la mejora de la calidad de vida de los vecinos", destacó Salgado.

A su vez, el área de Alumbrado desplegó operativos para mejorar la iluminación en las plazas Steinberg (Lomas), San Cristóbal (San José), 2 de Abril (Santa Catalina), Roberto Sánchez (Banfield), Luján (Parque Barón) y Colón (Temperley), entre otras.