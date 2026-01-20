martes 20 de enero de 2026
20 de enero de 2026
En altura.

Los Bomberos de Lomas de Zamora rescataron a un gato en Temperley

El animal había quedado atrapado entre dos techos y no podía bajar. Una dotación de los Bomberos de Lomas se acercó y lo salvó.

rescate gato

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora rescataron a un gato que había quedado atrapado a gran altura y no podía bajar. El operativo se realizó en la localidad de Temperley.

Además de intervenir en incendios o accidentes de tránsito, los Bomberos de Lomas también acuden a llamados de los vecinos que piden ayuda por emergencias más domésticas. En este caso, los convocaron para bajar a un gatito.

El incendio arrasó con varios vehículos.
Devastador.

Impactante incendio en un depósito de vehículos en Budge
El incendio provocó serios daños.
Susto.

Se prendió fuego un galpón y asistieron a una anciana en Lomas

Todo ocurrió en la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.800, a dos cuadras del Coto de Temperley. La gente del barrio llamó a los bomberos porque el pequeño felino no podía descender de un techo por sus propios medios y no había manera de rescatarlo.

gato rescate
Los Bomberos de Lomas de Zamora rescataron a un gato en Temperley.

Los Bomberos de Lomas de Zamora rescataron a un gato en Temperley.

Rápidamente llegó al lugar una dotación con cinco bomberos, a cargo del Cabo 1º Lautaro Gatei Arnau. Tuvieron que ingresar a una vivienda y subirse al techo para poder salvar al gato.

Había caído en el medio de dos techos, entonces estaban imposibilitados de sacarlo. Con una escalera lo pudimos sacar. Después se lo quedaron unos vecinos”, explicó el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi, en diálogo con La Unión.

Días de mucha acción para los Bomberos de Lomas

vuelco
Bomberos de Lomas de Zamora y Defensa Civil trabajando en el lugar del choque.

Bomberos de Lomas de Zamora y Defensa Civil trabajando en el lugar del choque.

Desde el fin de semana, los Bomberos de Lomas tuvieron una gran cantidad de intervenciones por distintos asuntos. Además del rescate del gato, debieron asistir a incendios y terribles accidentes de tránsito.

El domingo, un Citröen C3 Aircross y un Honda CRV chocaron violentamente en Hipólito Yrigoyen y Paso. El primero terminó volcado y los bomberos debieron asistir a los involucrados. Dos horas después, en la calle 25 de Mayo al 1300, acudieron al incendio de una vivienda y rescataron a una mujer mayor.

Por otro lado, en Garibaldi y Madrid, hubo otro choque y vuelco que terminó con un hombre y su hija heridos. Ambos habían sido impactados por otro auto que se dio a la fuga. Finalmente, este lunes, los Bomberos de Lomas tuvieron que apagar un incendio en un galpón ubicado en Garona al 1600, Lomas Oeste.

