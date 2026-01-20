Sabrina Rojas destrozó a Griselda Siciliani: "Fuiste amante siete años"

La picante interna entre Luciano Castro , Griselda Siciliani y Sabrina Rojas no detiene su marcha y la mendocina apuntó directamente contra la actriz en su rol de conductora de SQP, en América TV, donde está como reemplazo de Yanina Latorre.

El conflicto se reactivó luego de que Griselda Siciliani confirmara su relación con Luciano Castro frente a las cámaras. “Con Luciano estamos en pareja”, dijo.

“No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”, siguió la actriz sobre el tema ante la insistencia del cronista que la entrevistaba en el ingreso de su edificio.

Luego de escuchar a Griselda Siciliani, Sabrina Rojas dijo lo suyo al aire y no se guardó nada. “Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada, y después todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”, dijo.

Luego comparó la situación con una histórica frase de Mirtha Legrand: “Se me vino a la mente en su momento Mirtha Legrand hablando de Tinayre diciendo ‘Bueno, sí, es infiel, pero siempre vuelve al mismo lugar’”.

Y lanzó: “En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”.

image Sabrina Rojas no se guardó nada.

Sabrina Rojas siguió con su descargo

Sabrina también cuestionó el vínculo real entre la actriz y el actor, pese a los años que se conocen: “Ella dice ‘lo conozco al gordo hace 20 años’, pero ella en realidad no lo conoce. Ella conoce a un pibe que se cruzó circunstancialmente en la vida. No es lo mismo conocer a alguien desde hace 20 años que conocer de verdad a alguien”.

“Yo creo que hoy ella se debe dar cuenta que se equivocó, que el que tenía que salir era él, que era un tema de él y no de ella. Yo entiendo que quiso descomprimir, por eso me parece que ella está en esta cosa de querer ser amable, pero no quiere seguir exponiéndose a que se siga hablando”, siguió.

Y cerró con ironía: “Después, sí hay una cosa de esto de la gente cool que dice: ‘Yo no hablo de mi vida privada’”. Antes de cerrar, la conductora dejó una reflexión con fuerte carga moral sobre los límites y los códigos dentro del ambiente artístico: “Bueno, cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente".