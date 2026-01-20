La terrible caída de Esther Goris tras ingresar a Masterchef Celebrity

Luego de una semana de repechaje, en la que Rusherking se sumó a Masterchef Celebrity , llegó la Gala de Regreso, en la que las figuras cocinaron por última vez para ganarse un lugar y Esther Goris logró meterse en el programa.

Esteher Goris fue vecina de Banfield y es egresada de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt (ENAM). “Haber ido al ENAM fue una suerte. Para mí es el Nacional Buenos Aires de la zona Sur", le contó a La Unión en una entrevista.

Luego de probar todos los platos, el jurado debatió para decidir si algún otro participante lograba ingresar formalmente al certamen de cocina de Telefe.

En primer lugar, Donato de Santis llamó a Walas y Ariel Puchetta y anunció que ninguno de los dos entró a la competencia, entonces ambos se despidieron de las cocinas.

Esther Goris, de un "platazo" a una caída

Los jurados continuaron con las devoluciones y entonces Damián Betular hizo pasar al frente a Esther Goris y Julia Calvo, y afirmó que son “dos platazos espectaculares”.

“Una de ustedes sube al balcón con el delantal blanco y la otra va a abandonar las cocinas de Masterchef para siempre… La participante que entra a las cocinas de Masterchef Celebrity es Esther”, anunció el jurado.

image Esther Goris, en MasterChef Celebrity.

Al escuchar la noticia, la talentosa actriz abrazó a Julia y al saltar se cayeron las dos al piso, mientras rápidamente se acercaron todos a ayudarlas a levantarse.

“No les puedo explicar, estoy literalmente sin palabras”, expresó Goris cuando le preguntaron cómo se siente haber entrado al programa de Telefe.

En el cierre del programa los jurados también decidieron que Emilia Attias regresaba al certamen y que Sofi Martínez quedaba eliminada de las cocinas.