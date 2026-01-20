martes 20 de enero de 2026
20 de enero de 2026
La terrible caída de Esther Goris tras ingresar a Masterchef Celebrity

Esther Goris logró meterse en MasterChef Celebrity a través del repechaje y protagonizó un festejo muy accidentado, que también involucró a Julia Calvo.

El festejo de Esther Goris en MasterChef Celebrity.

El festejo de Esther Goris en MasterChef Celebrity. 

Luego de una semana de repechaje, en la que Rusherking se sumó a Masterchef Celebrity, llegó la Gala de Regreso, en la que las figuras cocinaron por última vez para ganarse un lugar y Esther Goris logró meterse en el programa.

Esteher Goris fue vecina de Banfield y es egresada de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt (ENAM). “Haber ido al ENAM fue una suerte. Para mí es el Nacional Buenos Aires de la zona Sur", le contó a La Unión en una entrevista.

Wanda Nara y Evelyn Botto, en MasterChef Celebrity. 
Evelyn Botto le hizo una picante propuesta a Wanda en MasterChef Celebrity
Evelyn Botto dejó MasterChef Celebrity. 
Cómo fue la despedida de Evelyn Botto de MasterChef Celebrity

Luego de probar todos los platos, el jurado debatió para decidir si algún otro participante lograba ingresar formalmente al certamen de cocina de Telefe.

En primer lugar, Donato de Santis llamó a Walas y Ariel Puchetta y anunció que ninguno de los dos entró a la competencia, entonces ambos se despidieron de las cocinas.

Esther Goris, de un "platazo" a una caída

Los jurados continuaron con las devoluciones y entonces Damián Betular hizo pasar al frente a Esther Goris y Julia Calvo, y afirmó que son “dos platazos espectaculares”.

“Una de ustedes sube al balcón con el delantal blanco y la otra va a abandonar las cocinas de Masterchef para siempre… La participante que entra a las cocinas de Masterchef Celebrity es Esther”, anunció el jurado.

Esther Goris, en MasterChef Celebrity.

Esther Goris, en MasterChef Celebrity.

Al escuchar la noticia, la talentosa actriz abrazó a Julia y al saltar se cayeron las dos al piso, mientras rápidamente se acercaron todos a ayudarlas a levantarse.

“No les puedo explicar, estoy literalmente sin palabras”, expresó Goris cuando le preguntaron cómo se siente haber entrado al programa de Telefe.

En el cierre del programa los jurados también decidieron que Emilia Attias regresaba al certamen y que Sofi Martínez quedaba eliminada de las cocinas.

Evelyn Botto le hizo una picante propuesta a Wanda en MasterChef Celebrity

Cómo fue la despedida de Evelyn Botto de MasterChef Celebrity

El divertido festejo de Rusherking tras ingresar a MasterChef Celebrity

Sabrina Rojas destrozó a Griselda Siciliani: "Fuiste amante siete años"

Adrián Suar haló sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro.
Qué dijo Adrián Suar sobre el escándalo de Griselda Siciliani y Luciano Castro

El festejo de Esther Goris en MasterChef Celebrity.
La terrible caída de Esther Goris tras ingresar a Masterchef Celebrity