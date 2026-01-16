viernes 16 de enero de 2026
Evelyn Botto le hizo una picante propuesta a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Evelyn Botto confirmó su romance con Fede Bal en MasterChef Celebrity y luego le hizo una atrevida pregunta a Wanda Nara, descolocando a la conductora.

Wanda Nara y Evelyn Botto, en MasterChef Celebrity.&nbsp;

Wanda Nara llegó a la estación de Evelyn Botto y ella, sabiendo la clase de preguntas que se le venía, indagó a la conducora sobre si alguna vez besó a una mujer.

La conductora le reveló que nunca y se llevó una sorpresa al enterarse de que la participante sí lo hizo y en muchas oportunidades. Evelyn incluso le propuso a Wanda un beso, pero la propuesta fue rechazada.

Wanda Nara le cambió de tema a Evelyn Botto

Luego del picante momento, Wanda Nara cambió decididamente el tema de conversación y le preguntó acerca de Fede Bal y los posibles consejos que recibió, ya que él fue parte de Masterchef Celebrity en su primera temporada. “Lo primero que me dijo fue que no pierda tiempo con vos”, explicó Evelyn.

“A mí me encanta que la gente se case. ¿Tengo alguna chance con ustedes? Ya que son tan modernos, vos le podrías pedir casamiento a él”, continuó Wanda hacia Botto. “Yo ya hice un montón de cosas. Le di el primer beso, dije el primer ‘te amo’. Esto es mucha información”, respondió la novia de Fede Bal.

Evelyn Botto y Ariel Pucheta, dos nuevos jugadores de MasterChef Celebrity.

“Si entro a la competencia, le pido yo casamiento”, finalizó Evelyn con tal de que Wanda se vaya de su cocina. Minutos más tarde, durante la degustación del plato, Botto bromeó con que “solo vino a Masterchef para besar a Wanda”.

Además del picante momento, quedaron eliminados del repechaje de MasterChef Celebrity Luis Ventura y Esteban Mirol al no confirmar al jurado con sus respectivas preparaciones.

