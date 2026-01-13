Cómo fue la despedida de Emilia Attias de MasterChef Celebrity

Se vivió una Gala de Eliminación muy tensa, donde los participantes de Masterchef Celebrity debieron replicar una torta de chocolate. Luego de probar lo que cocinaron todos los participantes, el jurado del certamen de Telefe decidió que Emilia Attias sea la nueva eliminada.

Damián Betular llamó a Andy Chango: “Una noche de concentración, método, inteligencia, prolijidad, precisión. El único participante que logró a la perfección la torta de chocolate. Un amo de los tiempos, casi te diría el señor del reloj”, expresó.

Germán Martitegui le pidió a Miguel Ángel Rodríguez, La Joaqui y Cachete Sierra que pasen al frente. “Joaqui, la segunda mejor torta de la noche es la tuya, felicitaciones, seguís en competencia”, anunció el chef.

Luego reveló: “Miguel Ángel, la segunda sorpresa de la noche después del señor de los tiempos fuiste vos. Te lo ganaste en justa ley, seguís en competencia”. “Cachete, una noche tempestuosa, mucho esfuerzo, seguís en competencia”, cerró Martitegui.

La decisión del jurado y la partida de Emilia Attias

Donato de Santis fue el encargado de llamar al frente a los últimos participantes que cocinaron en la gala de eliminación: Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias.

Sin dudarlo, el chef afirmó: “Una noche oscura, que para uno de ustedes tres se pone un poquito más oscura… Un rayo de luz para Marixa que sigue en competencia”. “El participante o la participante que abandona la cocina de Masterchef es… Emilia”, anunció Donato.

image Emilia Attias dejó MasterChef Celebrity.

Las palabras del jurado a Emilia Attias

Y luego Donato le dijo unas palabras: “Sos una persona muy buena, muy buena cocinera, muy aplicada. Empieza el repechaje así que tenés una oportunidad inmediata de volver con nosotros y seguir demostrando lo que demostraste hasta ahora. Hoy una cuestión de temperatura hizo que esta torta no estuvo a la altura, pero vos sí lo estás”.

“Te veía mucho más lejos en la competencia porque la verdad que tenés tu estilo, hoy una torta te deja afuera, pero hay una chance más, tomalo así”, comentó Betular y Germán se sumó: “Es muy lindo verte cocinar, se nota que amás lo que hacés, cocinás con mucha pasión y conocimiento. Pase lo que pase, seguí cocinando”.

Sin dudarlo, Emilia se sinceró: “La verdad que no esperaba irme hoy. Cuando me enteré de la consigna del día estaba muy tranquila, y viste qué frustrante que es no poder resolver cosas con algo que sabés que te puede salir bien. Pero bueno, esto es así. Seguramente me vean en la semana de repechaje porque no voy a soltar mi lugar tan fácil, y volver a pelear por mi lugar”.