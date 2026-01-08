Sofía Gonet estrenó un look a lo Germán Martitegui en MasterChef Celebrity

Sofía Gonet, más conocida como “La Reini” , sorprendió su numerosa legión de fieles seguidores en las redes sociales al mostrar su radical cambio de look, simulando tener la cabeza rapada, inspirado en el reconocido jurado de MasterChef Celebrity , Germán Martitegui , del certamen culinario de Telefe.

La influencer optó por lucir en el ciclo de Telefe una prótesis de látex para dar la ilusión de que está rapada, junto a un trabajo de maquillaje para que combinar con su color de piel.

La influencer aprovechó la falta de su cabellera para acentuar su mirada con un maquillaje intenso, delineado negro, e hizo juego con unos accesorios dorados.

Inspirada en el estilo habitual de Germán Martitegui, también lució un blazer color gris similar a los que usa el chef durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Sofía Gonet, contra Yanina Latorre

La llegada de Yanina Latorre a Masterchef Celebrity para reemplazar a Maxi López sigue generando mucha tensión entre los participantes del certamen.

Entonces Wanda Nara aprovechó para conversar con Sofía Gonet sobre esta nueva incorporación y no dudó en compartir lo que opinan al respecto.

“Hubo un poco de… yo diría que aclaramos cuentas todos los que estábamos, estuvo bastante amorosa”, comentó Wanda Nara.

En ese momento, la participante reveló que entre los compañeros se pusieron de acuerdo en que no van a sumar a Yanina Latorre al grupo de WhatsApp: “Ella hizo demasiados quilombos entre muchos de nosotros, entonces medio que no la queremos”.