jueves 08 de enero de 2026
Escribinos
8 de enero de 2026
Sorpresa

Sofía Gonet estrenó un look a lo Germán Martitegui en MasterChef Celebrity

Sofía Gonet lo hizo otra vez y ahora sorprendió al lució tener la cabeza rapada imitando a Germán Martitegui, jurado de MasterChef Celebrity.

Sofía Gonet soprendió a todos.&nbsp;

Sofía Gonet soprendió a todos. 

Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, sorprendió su numerosa legión de fieles seguidores en las redes sociales al mostrar su radical cambio de look, simulando tener la cabeza rapada, inspirado en el reconocido jurado de MasterChef Celebrity, Germán Martitegui, del certamen culinario de Telefe.

La influencer optó por lucir en el ciclo de Telefe una prótesis de látex para dar la ilusión de que está rapada, junto a un trabajo de maquillaje para que combinar con su color de piel.

Lee además
Claudia Villafañe, en MasterChef Celebrity. 
Retorno.

Cómo fue el regreso de Claudia Villafañe a MasterChef Celebrity
Sofi Martínez dejó MasterChef Celebrity. 
Hasta pronto.

Cómo fue la despedida de Sofi Martínez de MasterChef Celebrity
image
Sofía Gonet, con un estilo Germán Martitegui.

Sofía Gonet, con un estilo Germán Martitegui.

La influencer aprovechó la falta de su cabellera para acentuar su mirada con un maquillaje intenso, delineado negro, e hizo juego con unos accesorios dorados.

Inspirada en el estilo habitual de Germán Martitegui, también lució un blazer color gris similar a los que usa el chef durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Sofía Gonet, contra Yanina Latorre

La llegada de Yanina Latorre a Masterchef Celebrity para reemplazar a Maxi López sigue generando mucha tensión entre los participantes del certamen.

Entonces Wanda Nara aprovechó para conversar con Sofía Gonet sobre esta nueva incorporación y no dudó en compartir lo que opinan al respecto.

Embed

“Hubo un poco de… yo diría que aclaramos cuentas todos los que estábamos, estuvo bastante amorosa”, comentó Wanda Nara.

En ese momento, la participante reveló que entre los compañeros se pusieron de acuerdo en que no van a sumar a Yanina Latorre al grupo de WhatsApp: “Ella hizo demasiados quilombos entre muchos de nosotros, entonces medio que no la queremos”.

Temas
Seguí leyendo

Cómo fue el regreso de Claudia Villafañe a MasterChef Celebrity

Cómo fue la despedida de Sofi Martínez de MasterChef Celebrity

Cómo fue el picante debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

Maxi López confirmó la separación de Wanda y Martín Migueles

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Griselda Siciliani y Luciano Castro. video
Sin vueltas.

Qué dijo Siciliani sobre la infidelidad de Luciano Castro con una joven danesa

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sofía Gonet soprendió a todos.  video
Sorpresa

Sofía Gonet estrenó un look a lo Germán Martitegui en MasterChef Celebrity