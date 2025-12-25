Sofía Gonet volvió a las redes sociales: "Feliz Navidad a todos"

La influencer Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, engañó a sus seguidores al anunciar un momentáneo “descanso” de las redes sociales, ya que, volvió recargada tan solo 24 horas después con unas imágenes de Navidad al borde de la censura.
Luego de anunciar su partida de las redes sociales tras la separación de Homero Pettinato, Sofía Gonet regresó rápido con picantes imágenes.
La influencer Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, engañó a sus seguidores al anunciar un momentáneo “descanso” de las redes sociales, ya que, volvió recargada tan solo 24 horas después con unas imágenes de Navidad al borde de la censura.
Sofía Gonet cerró la noche del lunes anunciando un parate en su carrera digital, alegando que necesitaba “un tiempo para sanar”, “desconectar” y que volvería cuando se sintiera lista, luego de su separación escandalosa con Homero Pettinato.
De todos modos, volvió al ruedo con una historia de Instagram cargada de ironía: “Ya sané. Feliz Navidad a todos”.
El texto sirvió como anticipo para un video casi erótico de ella, acompañada de un hombre disfrazado de Papá Noel y el mismo roza los límites de la censura.
En el clip, musicalizado con el clásico “Santa Baby” e inspirado en Kim Kardashian, La Reini está luciendo unas medias de red, ropa interior y un suéter rojo navideño, interactuando de manera sensual con un modelo disfrazado de Papá Noel.
La jugada producción apuesta a una estética erótica, donde ella se muestra gateando hacia la cámara, enfoques en partes de su cuerpo, sosteniendo al Papá Noel de su cuello e, incluso, sacándole la ropa.