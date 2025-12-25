jueves 25 de diciembre de 2025
25 de diciembre de 2025
Sofía Gonet volvió a las redes sociales: "Feliz Navidad a todos"

Luego de anunciar su partida de las redes sociales tras la separación de Homero Pettinato, Sofía Gonet regresó rápido con picantes imágenes.

Sofía Gonet. 

La influencer Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, engañó a sus seguidores al anunciar un momentáneo “descanso” de las redes sociales, ya que, volvió recargada tan solo 24 horas después con unas imágenes de Navidad al borde de la censura.

Sofía Gonet cerró la noche del lunes anunciando un parate en su carrera digital, alegando que necesitaba “un tiempo para sanar”, “desconectar” y que volvería cuando se sintiera lista, luego de su separación escandalosa con Homero Pettinato.

No para.

Embed - La jugada producción de fotos de Sofía Gonet: "Este Año Me Porté Muy Mal"

De todos modos, volvió al ruedo con una historia de Instagram cargada de ironía: “Ya sané. Feliz Navidad a todos”.

El texto sirvió como anticipo para un video casi erótico de ella, acompañada de un hombre disfrazado de Papá Noel y el mismo roza los límites de la censura.

Sofía Gonet volvió a redes sociales recargada

En el clip, musicalizado con el clásico “Santa Baby” e inspirado en Kim Kardashian, La Reini está luciendo unas medias de red, ropa interior y un suéter rojo navideño, interactuando de manera sensual con un modelo disfrazado de Papá Noel.

image
Sofía Gonet volvió a las redes sociales.

Sofía Gonet volvió a las redes sociales.

La jugada producción apuesta a una estética erótica, donde ella se muestra gateando hacia la cámara, enfoques en partes de su cuerpo, sosteniendo al Papá Noel de su cuello e, incluso, sacándole la ropa.

