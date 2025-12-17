Homero Pettinato renunció en vivo en medio de su escándalo con Sofía Gonet

Homero Pettinato renunció en vivo a su trabajo como uno de los conductores del canal Olga , luego del escándalo con su exnovia, Sofía Gonet, más conocida como “La Reini” . Ambos quedaron en evidencia con conversaciones muy violentas.

El streamer hizo el anuncio en vivo, durante la transmisión del ciclo "Sería Increíble", en vivo de Olga, generado un enorme revuelo en las redes sociales.

“Me despido porque tengo otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco. No tiene nada que ver con mi escándalo”, fueron las palabras de Homero Pettinato.

"ES UNA GARCHA MADRUGAR." Homero Pettinato renuncia a #SeriaIncreible porque no le gusta madrugar. Según él no tiene nada que ver con el escándalo con La Reini y que el año que viene sigue en otros proyectos en #OLGA pic.twitter.com/uqsVip2XVA

El hijo del exsaxofonista de Sumo durante los últimos días se mostró visiblemente derrumbado por la pelea con su ex, Sofía Gonet.

Según explicó, seguirá trabajando en la señal de streaming Olga aunque en otro ciclo de la programación que están preparando para el verano.

image Homero Pettinato, en crisis con Sofía Gonet.

Homero Pettinato, en Olga: “Tuve un año difícil”

Homero Pettinato, una de las figuras de Olga, emocionó a su audiencia con un brindis durante el cierre de su programa, Faltan Varones.

“Así que uno se da cuenta que uno depende mucho del contexto y de los compañeros y de la mesa para que te apoyen, para que te ayuden, para que te acompañen y para poder seguir estando en una pantalla tan exigente como esta, sin patear todo el tablero a la mierda, que es algo que a mí se me da muy bien, realmente... decir: 'bueno, chau, no me sale, me voy a la mierda'”, dijo.

“Cuando vi que no me salía, te dejé comandarlo a vos (a Pedro Alfonso) y lo empecé a disfrutar desde otro lugar. Y que todos hayan entendido y acompañado, yo lo valoro muchísimo. Espero tener un año mejor el año que viene, brillar un poco más, pero realmente este... de alguna manera siento que sobreviví a este año gracias a ustedes que me acompañaron al aire. Así que, ¡salud!”, cerró.