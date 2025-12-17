miércoles 17 de diciembre de 2025
Escribinos
17 de diciembre de 2025
¿Qué onda?

Homero Pettinato renunció en vivo en medio de su escándalo con Sofía Gonet

Homero Pettinato anunció en vivo que deja su programa en Olga, en medio de su escándalo con Sofía Gonet, aunque seguirá ligado al canal de streaming.

Homero Pettinato deja su programa de Olga.&nbsp;

Homero Pettinato deja su programa de Olga. 

El streamer hizo el anuncio en vivo, durante la transmisión del ciclo "Sería Increíble", en vivo de Olga, generado un enorme revuelo en las redes sociales.

Lee además
Damián Betular y Paula Chaves, en la conducción de los Martín Fierro de Streaming. 
Uno por uno.

Todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming
Homero Pettinato y Sofía Gonet, enfrentados. 
Todo mal.

Homero Pettinato contra Sofía Gonet: "La pasé como el o..."
Embed

“Me despido porque tengo otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco. No tiene nada que ver con mi escándalo”, fueron las palabras de Homero Pettinato.

El hijo del exsaxofonista de Sumo durante los últimos días se mostró visiblemente derrumbado por la pelea con su ex, Sofía Gonet.

Según explicó, seguirá trabajando en la señal de streaming Olga aunque en otro ciclo de la programación que están preparando para el verano.

image
Homero Pettinato, en crisis con Sofía Gonet.

Homero Pettinato, en crisis con Sofía Gonet.

Homero Pettinato, en Olga: “Tuve un año difícil”

Homero Pettinato, una de las figuras de Olga, emocionó a su audiencia con un brindis durante el cierre de su programa, Faltan Varones.

“Así que uno se da cuenta que uno depende mucho del contexto y de los compañeros y de la mesa para que te apoyen, para que te ayuden, para que te acompañen y para poder seguir estando en una pantalla tan exigente como esta, sin patear todo el tablero a la mierda, que es algo que a mí se me da muy bien, realmente... decir: 'bueno, chau, no me sale, me voy a la mierda'”, dijo.

“Cuando vi que no me salía, te dejé comandarlo a vos (a Pedro Alfonso) y lo empecé a disfrutar desde otro lugar. Y que todos hayan entendido y acompañado, yo lo valoro muchísimo. Espero tener un año mejor el año que viene, brillar un poco más, pero realmente este... de alguna manera siento que sobreviví a este año gracias a ustedes que me acompañaron al aire. Así que, ¡salud!”, cerró.

Temas
Seguí leyendo

Todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming

Homero Pettinato contra Sofía Gonet: "La pasé como el o..."

Revelan el motivo del escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

Lali Espósito cantó con Sandra Mihanovich y anticipó un show en River

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Paula Chaves habló de todo. 
¿Qué onda?

Paula Chaves reveló que tiene una extraña condición física

Las más leídas

Te Puede Interesar

Rodrigo Vélez, experiencia para el mediocampo de Talleres.
Mediocampistas.

Talleres abrió el mercado de pases y anunció dos refuerzos