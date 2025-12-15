Homero Pettinato contra Sofía Gonet: "La pasé como el o..."

En medio del terrible escándalo por los polémicos chats que compartió Sofía Gonet con su ex, Homero Pettinato , el conductor de Olga se refirió a la fuerte polémica durante la alfombra roja en los Martín Fierro Canales de Streaming 2025.

Mientras Sofía Gonet cumplía el rol de anfitriona en la previa de la ceremonia, Homero Pettinato apareció por otro lado, acompañado por Eial Moldavsky , y fue entrevistado por Marti Benza.

Consultado sobre cómo se encontraba, el conductor de Olga respondió con filosa ironía en los Martín Fierro: "Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo, que son bárbaros, traídos de afuera. Mañana es un bajonazo".

Homero Pettinato sobre Sofi Gonet: “Puede decirme lo que quiera, pero mentiroso NO . Los que me conocen saben que no soy WANDARESCO , no me gusta el escándalo ni exponer la vida privada. Fue un contraataque y la pasé muy mal”. pic.twitter.com/XjsrWlGmW9

Luego Homero Pettinato, ya más serio, agregó: "Fue un episodio triste, muy feo, que a mí no me identifica. Los que me conocen saben que no soy Wandanarezco, no me gusta tanto el escándalo y exponer la vida privada, pero en esta situación no me quedó otra y contraataqué... y la pasé como el orto".

Las duras publicaciones de Sofía Gonet contra Homero Pettinato

Sofía Gonet volvió a compartir contenido en sus redes sociales y posteó duras historias contra Homero Pettinato. En una de sus historias, La Reini mostró una foto de su desayuno acompañada por un meme que decía: “Para relajarme después del brote psicótico más violento, depresivo, ansioso, maníaco y autodestructivo de mi vida”.

En otra publicación, compartió la imagen de un pastillero con medicamentos y escribió una frase breve pero significativa: “La verdad siempre triunfa”.

Además, en la previa de la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de Streaming, Gonet subió un video mostrando su look y lo musicalizó con Psycho Killer (Asesino psicópata), el clásico de Talking Heads.

Los mensajes generaron un fuerte revuelo y aparecieron semanas después de que el humorista declarara públicamente que “volvería con ella” y que todavía sentía amor.