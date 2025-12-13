Por qué Wanda Nara está furiosa con Vero Lozano

Wanda Nara está al frente de la conducción de actual temporada de MasterChef Celebrity, pero le gustaría también poder ser la conductora de Bake Off el año que viene en Telefe, y parece que Vero Lozano tiene los mismos planes..
Wanda Nara quiere seguir al frente de un par de exitosos ciclos en la pantalla de Telefe, pero le hicieron una propuesta a Vero Lozano.
Según algunas versiones, Telefe le propuso a Vero Lozano ser la nueva conductora de Bake Off Argentina, algo que a Wanda Naara no le gustó nada.
Por este motivo se apuró a subir un posteo contando que sus proyectos para el 2026 son MasterChef Celebrity, Bake Off Argentina y una ficción junto a Maxi López. Sin embargo, el posteo lo eliminó rápidamente.
En diálogo con Intrusos, Wanda Nara dijo: "Renuevo mi contrato con Telefe varios años más. Estoy muy contenta. Los dos formatos que hago son internacionales. MasterChef y Bake Off están confirmados para el año que viene".
Sobre el éxito de Maxi López en el reality y la repercusión de su participación, la conductora comentó que fue ella quien lo propuso para el programa: "Me pone contenta que guste. Sabía a quién estaba recomendando". "Maxi va a estar como protagonista en mi ficción. Es una ficción vertical. Es muy corto, muy moderno", comentó Wanda.
Por su parte, Vero Lozano también habló con Intrusos y se refirió a la propuesta de Telefe de ser la nueva conductora de "Bake Off". "Se habla de Bake off así que a cruzar los dedos. Me encantaría. Sería para después del Mundial", aseguró.
Mientras tanto, Wanda Nara y Maxi López realizarán una ficción “vertical”, es decir una serie audiovisual diseñada específicamente para celulares en formato de Tik Tok o reel que permite visualizar un contenido más rápido, donde su duración es de aproximadamente un minuto.
Este nuevo proyecto fue confirmado en Intrusos, donde explayaron que ambos “terminarían besándose al final de cada capítulo” para generar engagement y más visitas.