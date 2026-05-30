Qué condición puso Leonardo Sbaraglia para trabajar con Wanda Nara

Leonardo Sbaraglia, en el marco del estreno de la película “Amarga Navidad”, que protagoniza junto a un gran elenco bajo la dirección de Pedro Almodóvar, se refirió a la incursión de ciertas figuras mediáticas en el ámbito de la actuación, como es el caso de Wanda Nara.
La conductora de MasterChef Celebrity coprotagoniza la película “¿Quieres ser mi hijo?”, que se estrenará en la pantalla grande a fin de año y llamó la atención de varias personalidades del ambiente por la nueva faceta en la actuación.
Leonardo Sbaraglia habló de Wanda Nara
Leonardo Sbaraglia brindó una conferencia de prensa improvisada en el estreno de la película dirigida por Pedro Almodóvar y fue consultado por la incumbencia o aparición de nuevos actores como Wanda Nara y Maxi López.
En este sentido, el artista se mostró sin prejuicios y respondió: “Me parece bárbaro. ¿Quién soy yo para decir? Gente que seguramente tiene el talento, el carisma y que por algo tiene la posibilidad de estar ahí”.
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Leonardo Sbaraglia, en "Amarga Navidad".
La siguiente pregunta fue si participaría de alguna producción conjunta, a lo que no tardó en acotar: “Trabajaría con Wanda, si me lo proponen y la historia lo amerita”.
Así que también surgió en la conversación el momento en que Ricardo Darín se autodenominó “fan” de la presentadora. Ante este panorama, Leonardo Sbaraglia apeló a su chispa habitual “Estamos en la misma y ya tenemos el elenco armado”.