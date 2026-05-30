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30 de mayo de 2026
Sin vueltas.

Qué condición puso Leonardo Sbaraglia para trabajar con Wanda Nara

Leonardo Sbaraglia, durante el estreno de nueva película, se refirió a la posibilidad de compartir elenco en el futuro con Wanda Nara.

Leonardo Sbaraglia y Wanda Nara, ¿se viene la dupla?

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La conductora de MasterChef Celebrity coprotagoniza la película “¿Quieres ser mi hijo?”, que se estrenará en la pantalla grande a fin de año y llamó la atención de varias personalidades del ambiente por la nueva faceta en la actuación.

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Leonardo Sbaraglia habló de Wanda Nara

Leonardo Sbaraglia brindó una conferencia de prensa improvisada en el estreno de la película dirigida por Pedro Almodóvar y fue consultado por la incumbencia o aparición de nuevos actores como Wanda Nara y Maxi López.

En este sentido, el artista se mostró sin prejuicios y respondió: “Me parece bárbaro. ¿Quién soy yo para decir? Gente que seguramente tiene el talento, el carisma y que por algo tiene la posibilidad de estar ahí”.

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Leonardo Sbaraglia, en

Leonardo Sbaraglia, en "Amarga Navidad".

La siguiente pregunta fue si participaría de alguna producción conjunta, a lo que no tardó en acotar: “Trabajaría con Wanda, si me lo proponen y la historia lo amerita”.

Así que también surgió en la conversación el momento en que Ricardo Darín se autodenominó “fan” de la presentadora. Ante este panorama, Leonardo Sbaraglia apeló a su chispa habitual “Estamos en la misma y ya tenemos el elenco armado”.

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