Los Andes, a un punto de la cima en la Primera Naciona: el mensaje de Julián Navas

Los Andes está dulce y atraviesa un buen momento en la Primera Nacional , pero nadie se enloquece. A pesar de la racha de ocho partidos sin perder, en el Milrayitas saben que esto recién comienza y todavía queda un largo camino por recorrer.

Por eso, en la antesala al encuentro con All Boys, el defensor Julián Navas fue claro y remarcó que “hay que mantener los pies sobre la tierra” a pesar que el equipo se encuentra a sólo un punto de los líderes de Deportivo Morón y Ciudad de Bolívar.

“El torneo es muy largo y debemos tener los pies sobre la tierra. Recién van 14 fechas y todavía falta mucho . Lo importante es que tenemos una manera clara de jugar, algo que no es fácil de conseguir tan rápido. Nosotros tenemos un estilo de juego, defendemos con seguridad y tenemos varias formas de atacar”, remarcó en diálogo con Diario La Unión .

Por eso, de cara a lo que viene, el mensaje es claro: “ Hay que mantener la regularidad y seguir por este camino, sosteniendo un rendimiento alto a pesar de los cambios . Esto es lo que debemos sostener porque en esta categoría la regularidad es fundamental”.

Los Andes y su próximo desafío: All Boys

El Milrayitas enfrentará este sábado, desde las 15.30, al Albo en Floresta y ahí deberá ratificar su andar ascendente. Sin embargo, no será sencillo. Y eso lo sabe Navas, quien reconoció que será “un partido durísimo”, aunque “lindo” para jugar.

“Siempre que me tocó ir a Floresta se dieron partidos bravos y esta vez no será la excepción. Creo que, igualmente, se puede dar un partido lindo, ya que ellos saldrán a buscarlo porque son los locales y tendrán el aliento de su gente, y nosotros mantendremos nuestro idea de ser protagonistas como lo hacemos en todas las canchas”, remarcó.

navas y asenjo los andes Julián Navas y Mauricio Asenjo, dos pilares en Los Andes.

Siguiendo esa línea, el defensor de Los Andes remarcó que la clave estará en “mantener la solidez” que vienen teniendo y en ser “contundentes” en el ataque, como sucedió en los últimos dos partidos. Por eso, señaló: “Nosotros preparamos bien el partido, sabemos por dónde podemos atacar y cómo debemos defendernos. Lo trabajamos durante la semana y ojalá salga todo bien”, señaló.

La confianza que trae la buena racha y el rol de los laterales

El conjunto de Lomas de Zamora es uno de los animadores de la zona A de la Primera Nacional y llega al cruce con All Boys con una racha de ocho partidos sin perder, producto de cinco victorias y tres empates. Y es un presente que, según Julián Navas, aumente la “confianza” del plantel.

“Estas rachas, tanto la de los buenos resultados como la de los buenos rendimientos, aumentan la confianza de todos. Y eso es muy importante al momento de afrontar los partidos, ya que todos tenemos confianza y nos sentimos importantes”, señaló.

Por último, Navas se refirió al rol de los laterales en el equipo, ya que participaron en ocho de los 12 goles del equipo, y destacó que eso se producto del trabajo colectivo. “Que nosotros podamos atacar bastante es gracias al equilibrio que nos dan los volantes centrales y el respaldo que tenemos de los centrales. Es un trabajo grupal”, resaltó. En esa línea, aclaró cuál es el pedido del entrenador Leonardo Lemos. “Lo primordial, para nosotros, es defender. Tenemos que cerrar la defensa, dar una mano en sentido, y si después se puede avanzar, buscamos aportar en ataque, ya sea con buenas salidas, algún centro o alguna llegada al área, pero lo fundamental es defender”, concluyó.