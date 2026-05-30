Cayó una red de tráfico ilegal de animales silvestres: los vendían en Lomas de Zamora y Almirante Brown

Gendarmería Nacional detuvo a dos hombres que se dedicaban a cazar animales para luego venderlos en las redes sociales. Los entregaban en Lomas de Zamora y Almirante Brown . Los gendarmes rescataron a varias especies.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo empezó tras una denuncia de que un ciudadano tendría cautivas a aves silvestres, reptiles y distintos mamíferos , con el fin de comercializarlos por internet.

Efectivos del Escuadrón “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional quedaron a cargo de la investigación. La pesquisa duró un año y diez meses e incluyó tareas de ciberpatrullaje y análisis de teléfonos.

Los investigadores detectaron que había una red de explotación y venta de animales con al menos cuatro miembros. Algunos se dedicaban a cazarlos y mantenerlos cautivos, otros los distribuían mediante encomiendas y otros se dedicaban a venderlos al por mayor y menor a través de las redes sociales.

Además, se estableció que las entregas físicas se realizaban en distintos puntos del Conurbano bonaerense, con mayor frecuencia en los partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown.

A partir de esta información, la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora ordenó allanar ocho domicilios en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

Decenas de animales rescatados

gendarmeria detenido Los animales estaban encerrados en jaulas y eran vendidos por redes sociales.

En dichos procedimientos, rescataron 88 aves de distintas especies (loros habladores, Tordos, Reina Mora, Pepitero, Corbatitas, Cardenales, Calafate, Jilgueros, Celestinos y otros ejemplares), 13 hámsteres, 20 peces y cuatro tortugas. Además, encontraron ocho aves muertas y un cráneo de antílope.

Por otro lado, los gendarmes secuestraron 2 kilos y 633 gramos de cannabis sativa, un rifle calibre .22 largo y cuatro de aire comprimido, 39 proyectiles .22 y 9 milímetros, 41 balines y nueve tramperas de madera de distintos tamaños.

Durante los allanamientos, dos hombres mayores de edad quedaron detenidos, mientras que otros dos fueron identificados y quedaron supeditados a la causa por infracción a la Ley 22.421 “Conservación de la Fauna Silvestre”.

Los animales rescatados fueron puestos en resguardo por el personal de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y trasladados hacia el Bioparque de una Fundación, donde les brindaron la atención veterinaria correspondiente.