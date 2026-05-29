Quién es el famoso que compró la casa de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

La escandalosa y mediática relación que mantienen Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, luego de haber confirmado su separación, sumó un inesperado capítulo al salir a la luz que famoso habría comprado la casa que compartió la pareja en otros tiempos.
Un popular personaje televisivo habría comparado la vivienda que compartieron Chechu Bonelli y Darío Cvitanich en un barrio privado.
La escandalosa y mediática relación que mantienen Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, luego de haber confirmado su separación, sumó un inesperado capítulo al salir a la luz que famoso habría comprado la casa que compartió la pareja en otros tiempos.
Marcela Tauro reveló en Intrusos que Marcelo Tinelli habría adquirido la lujosa propiedad que habitaron la periodista y el exfutbolista de Banfield.
“Ella se tiene que mudar de la casa familiar”, contó Paula Varela. Entonces, Marcela Tauro contó sin vueltas en el ciclo de América TV: “La habría comprado Marcelo Hugo Tinelli”. “Es en el mismo barrio donde está la casa de Pampita”, precisó la periodista en alusión al Golf de Nordelta.
Chechu Bonelli y Darío Cvitanich vienen manteniendo una fuerte disputa mediática y hace unos días se filtró un nuevo conflicto por la mascota que compartían.
Cuando nombraron a Marcelo Tinelli como comprador surgió la intriga de Rodrigo Lussich. “¿Pero Tinelli de dónde sacó la plata?”. “¿No estaba con problemas...?“, planteó el interrogante.
Al final del debate sobre el tema, Paula Varela remató: “Marcelo Tinelli estaba alquilando la casa de Pampita. Se va al Mundial y cuando vuelve (se muda)”.