Quién es el famoso que compró la casa de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, en otros tiempos.

La escandalosa y mediática relación que mantienen Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, luego de haber confirmado su separación, sumó un inesperado capítulo al salir a la luz que famoso habría comprado la casa que compartió la pareja en otros tiempos.

Marcela Tauro reveló en Intrusos que Marcelo Tinelli habría adquirido la lujosa propiedad que habitaron la periodista y el exfutbolista de Banfield.

Se pudrió todo. El nuevo conflicto que estalló entre Cvitanich y Chechu Bonelli

Es un escándalo. Quién fue la tercera en discordia entre Chechu Bonelli y Polito Pieres

“Ella se tiene que mudar de la casa familiar”, contó Paula Varela. Entonces, Marcela Tauro contó sin vueltas en el ciclo de América TV: “La habría comprado Marcelo Hugo Tinelli”. “Es en el mismo barrio donde está la casa de Pampita ”, precisó la periodista en alusión al Golf de Nordelta.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich vienen manteniendo una fuerte disputa mediática y hace unos días se filtró un nuevo conflicto por la mascota que compartían.

Marcelo Tinelli llegará al streaming. Marcelo Tinelli compró la casa de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich.

Dudas sobre la solvencia de Marcelo Tinelli

Cuando nombraron a Marcelo Tinelli como comprador surgió la intriga de Rodrigo Lussich. “¿Pero Tinelli de dónde sacó la plata?”. “¿No estaba con problemas...?“, planteó el interrogante.

Al final del debate sobre el tema, Paula Varela remató: “Marcelo Tinelli estaba alquilando la casa de Pampita. Se va al Mundial y cuando vuelve (se muda)”.