Darío Cvitanich estalló contra Chechu Bonelli: "Que diga la verdad"

En medio de la polémica que salió a la luz con Chechu Bonelli por el cuidado de una perra que compartían desde hace años con Darío Cvitanich, el exfutbolista de Banfield decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos.

En primer término, Chechu Bonelli había dicho que recibió mails amenzantes por parte de su expareja en medio de la mediática disputa de la perra.

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"Estoy agotada, cansadísima. Lo que les voy a decir es que no voy a permitir que nada ni nadie ensucie mi nombre y apellido. Estuve casada durante 14 años con una persona que hoy lamentablemente desconozco, y de la cual sigo esperanzada de que en algún momento cambie", le dijo a Intrusos , en América TV.

En el mismo programa, Darío Cvitanich salió a responder a Chechu Bonelli. "No me gusta este circo mediático, pero me parece que tengo todo el derecho a dar mi postura”, dijo.

También salió a respaldar a su entorno: "Lo que dice mi cuñada, mis hermanos y mi entorno está todo a cuenta de ellos, que vivieron muchas historias conmigo y que me han acompañado cuando yo empecé mi carrera. Ellos son una palabra autorizada para poder emitir opiniones".

"Siempre me manejé de una manera muy tranquila, muy transparente. Tomé una decisión hace más de un año, hice todo lo que tenía que hacer, terminé dividiendo las cosas y firmando un acuerdo de divorcio", dijo.

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Y agregó que le sorprende mucho lo que su ex dijo públicamente: "Creo que hay algo en lo que están muy equivocados, porque yo no tengo ningún problema con que la otra persona rehaga su vida".

También le consultaron por las declaraciones de Chechu Bonelli, quien aseguró que él la habría dejado por otra mujer. "Es la primera gran mentira. Yo lo único que pedí es que se rectifique y que diga la verdad", cerró.