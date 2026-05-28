Ayudan a los adultos mayores de Banfield a ejercitar su cerebro con gimnasia lúdica

Se juntan a pasar un lindo momento en compañía y a través de la gimnasia lúdica.

El taller se dicta en Banfield los miércoles por la tarde para adultos mayores con ganas de aprender, socializar y divertirse.

Un nuevo taller incorporan al Club de Caza y Pesca de Banfield para que los adultos mayores activen la memoria y así evitar el deterioro cognitivo. Se trata de una actividad recreativa que se dicta cada miércoles a las 15.30 en Alsina 537 y está a cargo de la tallerista Alejandra Varela que cuenta con una larga experiencia.

Lo más importante de estas clases es que los adultos mayores no sólo activan su cerebro, también encuentran un espacio para ellos, para socializar y para pasar un rato en contacto con sus pares, se encuentran acompañados y además se divierten, se distienden.

Varela que está al frente de este taller y de muchos otros en Lomas explicó: "Vamos a envejecer, eso es inevitable, aunque lo que deseamos todos es que la vejez no tenga deterioro cognitivo y es para eso que ejercitamos el cerebro de modo recreativo con una gimnasia lúdica".

A través de distintos juegos es que la tallerista con una gran experiencia activa la memoria de los más grandes para evitar el deterioro y así lograr a los 80 tener un cerebro de una personas de 40 años, según propone la experta en el tema.

El taller es para hombres y mujeres con ganas de aprender, divertirse y pasar un buen momento en compañía que también es la clave para mantener el cerebro activo. "En cada encuentro reciben contención, acompañamiento, recreación y por supuesto que el entrenamiento cognitivo", destacó Varela.

Poder entrenar, ejercitar es apostar a una buena salud mental y ese es otro de los objetivos claves de las clases. "Socializar también es parte de este entrenamiento. Poder contar historias, seguir un hilo en un relato es lo que nos conecta con el otro", asumió la profe que espera cada miércoles a las personas con ganas de sumarse a esta alternativa.

Todos los datos para sumarse

Varela que es la coordinadora del taller, aseguró que los encuentros son abiertos para todas las edades y que simplemente hay que comunicarse al número 1137601311 o ir directamente en el horario indicado en caso de no manejar el celular.

"La idea es que llamen antes por el tema del cupo, pero es un espacio amplio y por el momento hay lugar para inscribirse", dijo la coordinadora que además estudió teatro muchos años y por eso maneja distintas herramientas recreativas que las aplica en los talleres.

Respecto al costo del taller comentó que es accesible para que todos puedan participar: "Sabemos de la situación de todos y sobre todo la de los jubilados así que siempre es accesible".

Para más info comunicarse lo antes posible o se recomienda acercarse al club.