Moda, sorteos y emoción: un comercio de Lomas agasaja a sus clientas con un desfile

Un local de Lomas de Zamora que se dedica a la venta de indumentaria femenina hará hoy un desfile de moda , el cual tendrá como propósito reunir y agasajar a las distintas clientas que tuvo el comercio en sus 42 años de vida. Además, entre las distintas tandas, las vecinas podrán compartir una rica merienda llena de charlas y risas.

Marita Pinilla es la dueña del comercio “Señora de tal”, el cual se encuentra situado en Colombres 389, y le contó al Diario La Unión que el evento de moda que organizó para esta tarde tiene como propósito principal agasajar a las clientas que la acompañaron desde los inicios del negocio , como así también a aquellas que se fueron sumando con el paso de los años.

El evento se hará a partir de las 15.45 en el local Fuego y Brasas, ubicado en Italia 459 (primer piso), un espacio que le cedió una amiga también llamada Marita. Allí habrá una participación de más de 70 clientas , que harán distintas pasadas para dar a conocer la nueva colección de ropa y accesorios de la marca para este 2026.

Las clientas caminarán la pasarela con distintas prendas y luego se hará un corte intermedio para dar paso a la merienda, con sorteos incluidos. Finalmente, las vecinas volverán a lucir la indumentaria de la marca para darle un cierre glamoroso a la jornada.

321931-t El comercio, situado en Lomas de Zamora, ya realizó otros desfiles, varios de ellos de manera benéfica.

“En los tiempos difíciles que corren, la idea es reunir a esas clientas que confiaron en mi local para que se puedan conocer entre sí. Desde las que se sumaron en los inicios hasta las que conocieron mi marca recientemente, gracias a ellas logré vestir a cuatro generaciones de vecinas”, dijo Marita, quien además es parte de la Cámara Regional de Comercio e Industria de Lomas de Zamora.

En los tiempos difíciles que corren, la idea es reunir a esas clientas que confiaron en mi local para que se puedan conocer entre sí. Desde las que se sumaron en los inicios hasta las que conocieron mi marca recientemente, gracias a ellas logré vestir a cuatro generaciones de vecinas En los tiempos difíciles que corren, la idea es reunir a esas clientas que confiaron en mi local para que se puedan conocer entre sí. Desde las que se sumaron en los inicios hasta las que conocieron mi marca recientemente, gracias a ellas logré vestir a cuatro generaciones de vecinas

El cierre del evento se hará con un brindis en comunidad para celebrar el presente y seguir apostando por el futuro inmediato. “Ojalá puedan venir todas y reencontrarnos para pasar una tarde diferente, llena de alegría. Es una manera de agradecerles por los años de confianza que depositaron en mí: cada prenda que compraron fue un mimo al alma y hoy quiero devolverles toda esa gratitud, porque yo sigo vigente por ellas”, concluyó Marita.