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28 de mayo de 2026
Más de 70 participantes.

Moda, sorteos y emoción: un comercio de Lomas agasaja a sus clientas con un desfile

Un local de Lomas hará hoy un desfile de moda y una merienda para agradecer el acompañamiento de las clientas que formaron parte de su historia.

Más de 70 clientas se sumaron a la iniciativa.

Más de 70 clientas se sumaron a la iniciativa.

Un local de Lomas de Zamora que se dedica a la venta de indumentaria femenina hará hoy un desfile de moda, el cual tendrá como propósito reunir y agasajar a las distintas clientas que tuvo el comercio en sus 42 años de vida. Además, entre las distintas tandas, las vecinas podrán compartir una rica merienda llena de charlas y risas.

Marita Pinilla es la dueña del comercio “Señora de tal”, el cual se encuentra situado en Colombres 389, y le contó al Diario La Unión que el evento de moda que organizó para esta tarde tiene como propósito principal agasajar a las clientas que la acompañaron desde los inicios del negocio, como así también a aquellas que se fueron sumando con el paso de los años.

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El evento se hará a partir de las 15.45 en el local Fuego y Brasas, ubicado en Italia 459 (primer piso), un espacio que le cedió una amiga también llamada Marita. Allí habrá una participación de más de 70 clientas, que harán distintas pasadas para dar a conocer la nueva colección de ropa y accesorios de la marca para este 2026.

El evento se hará a partir de las 15.45 en el local Fuego y Brasas, ubicado en Italia 459 (primer piso).

Las clientas caminarán la pasarela con distintas prendas y luego se hará un corte intermedio para dar paso a la merienda, con sorteos incluidos. Finalmente, las vecinas volverán a lucir la indumentaria de la marca para darle un cierre glamoroso a la jornada.

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El comercio, situado en Lomas de Zamora, ya realizó otros desfiles, varios de ellos de manera benéfica.

El comercio, situado en Lomas de Zamora, ya realizó otros desfiles, varios de ellos de manera benéfica.

“En los tiempos difíciles que corren, la idea es reunir a esas clientas que confiaron en mi local para que se puedan conocer entre sí. Desde las que se sumaron en los inicios hasta las que conocieron mi marca recientemente, gracias a ellas logré vestir a cuatro generaciones de vecinas”, dijo Marita, quien además es parte de la Cámara Regional de Comercio e Industria de Lomas de Zamora.

En los tiempos difíciles que corren, la idea es reunir a esas clientas que confiaron en mi local para que se puedan conocer entre sí. Desde las que se sumaron en los inicios hasta las que conocieron mi marca recientemente, gracias a ellas logré vestir a cuatro generaciones de vecinas En los tiempos difíciles que corren, la idea es reunir a esas clientas que confiaron en mi local para que se puedan conocer entre sí. Desde las que se sumaron en los inicios hasta las que conocieron mi marca recientemente, gracias a ellas logré vestir a cuatro generaciones de vecinas

El cierre del evento se hará con un brindis en comunidad para celebrar el presente y seguir apostando por el futuro inmediato. “Ojalá puedan venir todas y reencontrarnos para pasar una tarde diferente, llena de alegría. Es una manera de agradecerles por los años de confianza que depositaron en mí: cada prenda que compraron fue un mimo al alma y hoy quiero devolverles toda esa gratitud, porque yo sigo vigente por ellas”, concluyó Marita.

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