El eufórico festejo de Yanina Zilli en Gran Hermano luego de ganarse el auto 0km

El desafío por el auto 0km en la casa de Gran Hermano Generación Dorada había comenzado el martes, en medio de una polémica, y este miércoles continuó el desafió en el certamen de Telefe. Finalmente, Yanina Zilli se llevó el ansiado premio.

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Todos ellos debieron elegir la llave que creían que sería la ganadora e intentar abrir una caja que tenía dentro la llave del auto, con el sueño de llevarse el automóvil nuevo.

En la primera ronda de intentos de la noche, uno de los jugadores agarró la llave ganadora y Santiago del Moro se lo confirmó a los participantes.

La final por el auto 0km en Gran Hermano

Fueron pasando a intentar abrir la caja, sin lograrlo, hasta que quedaron Yanina Zilli y Franco Zunino. Finalmente, Santiago del Moro le pidió a la exvedette que se acerque a la caja a probar abrirla y lo logró, con la llave número 119.

Sin título-1 Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano.

La participante celebró muy feliz y con euforia el resultado, que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada en el reality.

Durante la transmisión, compartió que su hijo le insistía desde hacía tiempo en que cambiara su auto. “Yo soy ahorrativa. Mi hijo me decía ‘mamá, vos no podés andar con ese auto”, había dicho.